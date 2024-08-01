去年國人國旅總支出4954億元 每人每次出國平均花6萬元

去年為疫後開放首年，不少國人報復性出國旅遊，交通部觀光署今公布2023年「國人旅遊狀況調查」，去年國人國內旅遊2億675萬旅次，為歷年新高，每人每次平均旅遊支出2396元，總支出達4954億元，較疫前成長26.15%。去年國人出國也達1180萬旅次，每人每次平均消費支出60481元，較疫情前成長2成7，旅遊總支出達7134億元。

根據去年國人旅遊狀況調查，12歲以上國人國內旅遊2億675萬旅次，為歷年新高，較2022年1億6856萬旅次增加22.66%，並較2019年1億6928旅次增加22.13%。去年國人至少從事1次國內旅遊的比率為9成，較2022年的8成8增加，但較疫情前2019年9成1略減。

調查指出，去年12歲以上國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2396元，其中，有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為5779元，無過夜平均每人每次旅遊支出1229元；推估去年12歲以上國人國內旅遊總支出4954億元，較去年成長26.90%，也較2019年成長26.15%。

在國人出國方面，去年國人出國總次數1180萬旅次，恢復至疫情前7成，每人每次平均消費支出新台幣60481元，較2019年47802元成長2成7，旅遊總支出為7134億元，較疫前恢復8成7。出國到訪「東北亞」居多且較2019年增加，另到訪「東南亞」也增加、「大陸港澳」則減少。出國方式團體的比率為2成5，個人則為7成5。

調查報告也說，去年民眾國內旅遊以當日來回、自由行、居住區內的短距離旅遊為多，喜好自然賞景、品嚐美食，受網路社群媒體口碑影響及旅遊以行動支付的比率逐年上升。另外，國人以利用「周末或星期日」從事國內旅遊最多，但利用「平常日」出遊並住宿旅館的比率（20.2%）最高。

疫後人力等各項營運成本增長，國內住宿價格不斷上漲，頻引發民眾抱怨。去年國旅一日遊比率超過7成，平均旅遊天數1.45天，較疫前縮短0.06天，但平均每人國旅次數9.79次，高於2022年8.04次及2019年7.99次。國人選擇在生活圈周邊區域旅遊的旅次比率超過6成。

另外，調查顯示，各地區民眾喜歡的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」比率高、南部地區「參觀藝文展覽」比率高、東部地區「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」比率高，離島地區則以「觀賞文化古蹟」的比率高。

調查也顯示，國人旅遊時最喜歡的遊憩活動以「自然賞景活動」（43.3%）最高，其次「美食活動」（18.3%）及「其他休閒活動」（18.1%）。遊憩活動喜歡「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」，其次是「森林步道健行、登山、露營」及「品嚐當地特產、特色美食」。