全台20大市區景點特搜！盛夏最佳旅遊勝地體驗 親子同樂Fun暑假

親子夏季出遊必訪！室內也能享受大自然

今年夏季，決定好帶孩子去哪玩了嗎？屬於親子同樂的盛夏熱情回憶來了！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點網友最愛討論的「全台20大市區景點」，讓你和家人朋友一起開心地從北玩到南。

無論是登台北101高空忘憂漫步、台中逢甲夜市吃遍美食，或是到屏東勝利星村拍IG美照，在各縣市行政中心值得一訪的迷人去處之中，帶孩子來這些地方盡興玩耍，最能留下美好永恆的記憶。

不用上山下海、長途跋涉，也無須擔心交通不便，除了戶外行程能一覽絕景、海潮，其實在市區也有沁涼舒適的寬廣室內空間，讓孩子沉浸在彷彿置身大自然的戶外體驗感！輕鬆把握珍貴的週休二日，用短短的車程在水泥叢林裡找到一方悠閒，享受打卡踩點的樂趣，拋開現實壓力去尋找真正的放鬆。這個夏天，安排一趟親子都能豐富探索城市魅力的輕旅行吧！

《網路溫度計DailyView》

No.1 台北101｜台北市信義區

台北101提供

《網路溫度計DailyView》台北101提供

暑假夏季出遊，免擔心熱到中暑、下雨掃興！一起搭上世界最快速的電梯，在孩子的驚呼聲中直達89樓「台北101秘境花園觀景台」，俯瞰高空絕景、點綴璀璨燈光，更有多項親子體驗活動，大人小孩都能找到屬於自己的「Me Time」。

當你踏入台北101攜手屏東縣政府推出的「蕨蘭之美年度花卉特展」，沈浸在花藝大師凌宗湧結合國境之南的巧思設計之中，映入眼簾的不只有來自南台灣熱情的翩翩蝴蝶蘭，以及雍容大氣的紫色萬代蘭，同時還能在四周環繞海灘及白沙元素的夏日造景中，找到酷似小琉球海邊的一絲沁涼及僻靜，享受室內最極致鮮活的戶外氛圍體驗。7月1日至9月30日期間，到高空感受飄散夏日南台灣風情的花藝盛宴，與孩子共創溫馨的出遊回憶。

一根根漂流木、一隻隻動物標本，模擬出真實山林環境，全台首創唯一雲端「淺山動物生態親子體驗區」，富涵ESG永續教育意義，邀請專業解說員加碼推出限定親子導覽課程，帶孩子了解台灣本土動植物，從小培養保護生態、復育愛護觀念；免費參加的「國際繪畫比賽」，歡迎各位靈魂畫手現場寫生，把心中最熱情美麗的台灣結合台北101的倩影，將創意與心情自由揮灑於紙上。

最後，玩得盡興也要留下回憶！炎熱的季節中吹著冷氣、享用冰品甜點，讓「愛的人物101雲端人物速寫」的繪師現場畫好全家肖像，親子快樂的記憶也成為永恆。

No.2 逢甲夜市｜台中市西屯區

台中知名商圈逢甲夜市，位於逢甲大學方圓1公里之內，包括文華路、逢甲路、福星路等街道都是它的範圍。逢甲夜市是台灣最大的夜市之一，也是家庭出遊的理想地點。

許多部落客強力推薦的明倫蛋餅、小小七手工湯包、學甲人車輪餅、一心臭豆腐、按摩雞排等，超多樣的美食選擇，滿足各年齡層的味蕾需求。不僅有吃的，也有流行服飾可以挑選，提供高CP值、物美價廉的體驗，當家長享受逛街購物的樂趣時，孩子們也能到遊戲攤位找到無限的樂趣。

No.3 松山文創園區｜台北市信義區

提到藝術與創意結合的文化寶地，許多人首先想起經常舉辦各類藝術活動、工作坊、學校畢業展覽的松山文創園區。它的前身為「松山菸廠」，後來成為台北市政府指定的第99處市定古蹟，2010年正式轉型。

坐落在繁榮忙碌的信義商圈中，設計充滿了藝術氣息，每個角落都是拍照打卡的好地方，松山文創園區不僅是一個活動展演空間，也提供民眾帶著全家大小前來放鬆舒壓、體驗慢活，是讓孩子們在藝術氛圍中自由創作和學習的好場所。

No.4 衛武營｜高雄市鳳山區

你知道嗎？衛武營音樂廳的管風琴造價高達新台幣1.2億元，共有9194支音管，是亞洲表演場館中規模最大。衛武營國家藝術文化中心為全球最大單一屋頂劇院，也是台灣唯一的葡萄園式音樂廳，由荷蘭建築師法蘭馨・侯班（荷蘭語：Francine Houben）所設計，靈感來自老榕樹群，整棟建築物為四面八方通達的大型場館。

這座美麗無圍欄的藝術中心，定期舉辦各種音樂會、戲劇和舞蹈演出，中心內部設計現代感十足、設施完善，提供高品質的藝術表演，有專為兒童設計的導覽服務，讓孩子多多接觸藝術。許多遊客會在周圍的綠地散步，緊鄰的衛武迷迷村和衛武營都會公園，也很適合一併列入旅遊行程。

No.5 台中國家歌劇院｜台中市西屯區

翻攝自臺中市政府觀光旅遊局

享譽國際的台中國家歌劇院，有著前衛外型和高難度曲牆結構，號稱全球最難蓋的建築之一，也是世界九大新地標的絕美歌劇院。

它的外觀玻璃窗有如一瓶瓶的酒壺，由日本建築師伊東豊雄設計，將其稱為「壺中居」，意指欣賞表演藝術會讓人酩酊陶醉，彷彿酒酣耳熱的感覺。這裡擁有獨特的建築設計和高質量的演出，包括歌劇、芭蕾和音樂劇等，是一個市區旅遊不容錯過的文化場域，也可在週邊品嘗美食餐廳，享受家庭日的美好時光。

No.6 國立國父紀念館｜台北市信義區

紅磚瓦、黃屋頂的外觀相當顯眼，中間由14支灰色大柱撐起，內部設計莊重而不失現代感。位於在中山公園內的國立國父紀念館，整體採用唐朝風格宮殿式建築，四周種滿綠植與花卉，風景非常漂亮，從捷運國父紀念館站出口3分鐘就能到達，對於親子來說，是一個了解台灣歷史的好地方。

整體建築由名建築師王大閎設計，是為了追念國父孫中山百歲籌建，最經典的景點包含銅像、禮兵交接儀式及許多展覽都在這裡舉辦。不過，開館逾半世紀、52歲的國父紀念館主館自2024年2月26日開始閉館整修2年，工期預計至2026年底，暫時看不到禮兵交接，外面的中山文化園區則維持正常運作。

No.7 七星潭海岸風景特定區｜花蓮縣花蓮市

若你站在七星潭岸邊，就能將台灣東部最美麗的海岸線，盡收眼底。

七星潭海灣呈現優美弧形，閃耀白點的湛藍大海，襯得黑色圓滑鵝鑾石在陽光下明亮剔透，許多人會在假日前往踏浪、拾貝，看著清澈見底的海水，在藍天白雲映襯下，景色如詩如畫。來到這裡，能將生活的繁瑣盡情釋放，風景特定區還提供露營設施，讓全家人在星空下度過美好的夜晚。

No.8 潮境公園｜基隆市中正區

當海風徐徐吹來，彷彿心事都能隨風飛散。放眼望去遼闊寬廣，可眺望九份、基隆山的潮境公園，是東北角人氣景點之一，設有海洋教育中心，提供豐富的海洋知識教育活動，適合孩子們學習海洋生態。

其實，潮境公園原本為一處垃圾集放地，經過海洋科技博物館籌備處規劃改建，搖身一變，成為看海賞景的優勝美地。每到假日遊客絡繹不絕，公園裡綠草如茵、生態豐富，有規劃完善的步道、腳踏車道可以愜意瀏覽風光，也能看到潮間帶的豐富生態，是親子假日遊憩、學童戶外教學的好去處。

No.9 安平古堡｜台南市安平區

翻攝自交通部觀光署

老樹枝條任意攀爬，歲月紅磚班駁坑洞，這座走過幾百餘年的歷史遺跡，無聲訴說著過往的滄桑。西元1624年，荷蘭人在安平地區建造了台灣第一座城堡「熱蘭遮城」，二戰後，改為現在的安平古堡。這裡曾是荷蘭人統治中樞，更是對外貿易中心，到了日治時期，內城的荷式建築毀壞，將四周用紅磚砌起方形階臺，建造出西式平房，作為海關宿舍。

今日的安平古堡紀念館處，已是僅存的斷垣殘壁，它見證了台灣的歷史變遷，保存歷史文物。帶著孩子來這裡，可以親身感受歷史的氛圍，學習台灣的故事，到古堡周圍大片綠地和古街走走，會有不同的心境與感觸。

No.10 板橋湳雅夜市｜新北市板橋區

身為板橋人的宵夜天堂，無論是日常遊玩或逛完耶誕城續攤，想要大啖小吃、盡情遊戲購物，這裡絕對可以滿足你對平價天堂的想像！攤販友善熱情，讓人感受到濃厚的在地文化和人情味，設有各種遊戲攤位和娛樂設施，保證讓全家大小都能開心享受。

說到知名美食，碳烤雞排、小籠包、黃金臭豆腐、酸辣粉、烤玉米、大腸包小腸等，放眼望去攤位琳琅滿目，從道地台灣小吃、異國料理到創新小點應有盡有，一起在湳雅夜市度過快樂夏夜吧！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月18日至2024年07月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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