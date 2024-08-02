情人節首選！揭曉10大西式約會餐廳 給你滿滿儀式感

情人節就是要吃浪漫大餐！

七夕情人節馬上就要到了，今年你想好怎麼和伴侶共度這個特別的節日了嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，精選10大網路聲量最高的西式約會推薦餐廳，讓你在重要時刻能夠有滿滿的儀式感！

和另一半的日常約會、重要節日、紀念日，都少不了一家高質感、有氣氛的餐廳，讓別具意義的日子更顯得隆重非凡。在眾多選擇之中，帶點浪漫情懷的西式餐廳尤其受到大家的青睞，不管是高質感排餐、精緻鐵板燒料理，還是創新義式菜餚，都能夠在每一個特別的日子裡，打造出品味獨到的浪漫饗宴。

NO. 1 夏慕尼新香榭鐵板燒

FB／夏慕尼。食尚粉絲團

FB／夏慕尼。食尚粉絲團

說到約會西餐廳，許多人第一直覺都會聯想到排餐，久了總會想要嘗試新料理，因此不同種類的質感料理在近年來格外受歡迎，像是夏慕尼新香榭鐵板燒主打精緻又浪漫的法式鐵板燒，肩並肩欣賞主廚鐵板料理秀，儀式感滿滿，吸引不少情侶前往用餐約會或慶祝特殊節日。

針對七夕情人節，夏慕尼也特別推出法式雙人海陸饗宴，日本A5和牛與白蘭地鴨胸的雙主餐，再加上北海道干貝、海大蝦、比目魚等海鮮，以及情人節限定的草莓檸檬慕斯，頂級食材結合精湛的鐵板燒技法，搭配浪漫法式情調的用餐環境，每個細節都有為愛加溫的小巧思，也成為許多人心中的約會首選鐵板燒餐廳，「情人節都會來這慶祝」、「感受到不一樣的異國鐵板燒，餐點也很用心料理及法式擺盤，非常喜歡」、「生日和結婚紀念日都有在夏慕尼慶祝過，氣氛好食物美味」、「慶生約會都很適合」。

NO. 2 王品牛排 Wang Steak

FB／翻攝自王品牛排Wang Steak

FB／翻攝自王品牛排Wang Steak

成立於1993年的王品牛排，是許多人推薦的經典牛排館。作為王品集團旗下的招牌品牌，王品牛排對於料理品質的嚴格要求打造出非凡的品味，以特殊佐料醃浸，並經由250度烤箱慢火烘烤的的中式口味牛排征服許多人的味蕾，高質感的空間讓這裡總是充滿前來約會和慶祝紀念日的顧客。

美味的餐點加上高雅的用餐環境，讓王品牛排成為許多人口袋名單中的約會餐廳。王品牛小排、黑松露紐約客、香烤大豬排等經典菜色，搭配有格調的典雅西餐廳裝潢，能夠讓另一半感受到滿滿的重視，絕對是奢華牛排的好選擇，「結合了高級料理和舒適用餐環境」、「超推薦來這裡慶祝節日」、「服務人員細心且周到，餐點美味，擁有高質感的用餐環境」、「是每次重要約會或聚餐的不二之選」。

NO. 3 THE WANG

FB／翻攝自THE WANG

FB／翻攝自THE WANG

THE WANG為王品旗下餐廳，成立於2019年，是王品旗下頂級牛排餐廳，也在近年來成為不少人約會聚餐的首選。店面裝潢符合新時代的美感，摩登質感的風格，絕美的燈光和氣氛，以及半開放式的包廂，都非常適合情侶們的日常約會或紀念日慶祝。

乾式熟成丁骨牛排、日本A5和牛肋眼都是THE WANG的招牌必點，高雅的風味能夠為約會帶來滿滿的儀式感。此外，餐廳內的管家式服務和專業待酒師，都給人帶來尊爵不凡的感受，更有不少人都在此進行告白、求婚等重要儀式，餐廳也會提供生日拍照留念、求婚協助等貼心服務，網友們表示：「適合約會」、「服務人員非常親切專業，加上侍酒師搭配的餐酒，整體體驗非常好」、「餐點真的好吃，氣氛高級優雅、服務親切優良，約會慶生的好地方」。

NO. 4 TASTy 西堤牛排

FB／TASTy 西堤牛排

FB／TASTy 西堤牛排

說到約會或紀念日慶祝，一定有不少人都會想到西堤牛排。西堤可以說是許多人心中的經典排餐代表，以輕鬆自在的紐約客風格打造出明亮歡快的用餐環境，氣氛活潑之餘，精緻的料理也不失儀式感，在重要的日子，許多人都會選擇到西堤用餐。

自2001年成立至今的西堤牛排，是經典不敗的質感牛排館，不管是家庭聚餐、朋友聚會還是各大重要節日、紀念日，西堤都是許多人的首選，也擁有一群忠實的老顧客，更有不少情侶都會選擇西堤作為約會餐廳，「服務跟氣氛都很好」、「享受優質服務的同時，不用擔心不穩定的餐飲品質」、「過節的時候會去的餐廳」、「如果有好事想慶祝會選擇西堤」、「店內空間裝潢有格調，氣氛舒適」、「一年重要節日吃一次，好吃到不行」。

NO. 5 饗 A Joy

FB／翻攝自饗 A Joy

有著「全台最奢華buffet」之稱的饗A Joy可以說是視覺與味蕾雙重滿足的絕佳約會餐廳，位於台北101大樓86樓的饗A Joy是全台最高的吃到飽餐廳，有著最浪漫的高空景緻，市區風光盡收眼底。以「台灣寫給世界的一封信」為主軸，8大餐區中有著各具特色的高級美食。

饗A Joy不只是全台最高，同時也是全台最貴的buffet，帝王蟹、牛排、生魚片、壽司、扇貝、龍蝦等多項奢華的食材在這裡都可以吃到，高檔的料理加上獨有的高空美景讓饗A Joy成為許多人共度重要節日的地方，「全台之最」的名號更大大提升節日慶祝感，「很棒的用餐體驗！景色優美視野開闊」、「饗A joy真的可以算是台灣最頂的buffet」、「環境也很尊爵不凡，吃飽還會給明信片，寫完可以投遞，很有儀式感」。

NO. 6 瀧厚炙燒熟成牛排

FB／翻攝自瀧厚炙燒熟成牛排

許多人在選擇約會餐廳時都會考慮排餐，眾多價格高昂的餐廳中，瀧厚炙燒熟成牛排可以說是平價又高CP值的好選擇。雖然和其他牛排館比起來價格較為親切實惠，但餐廳整體環境非常氣派有質感，料理也非常講究，從擺盤到味道，每個細節都不馬虎。

從前菜的沙拉、麵包、酥皮濃湯到重點的主餐，每一道菜都有著超乎平價的水準，還有炸物、甜點等輕食可供選擇，自助吧的的種類也非常豐富，可以說是小資族約會聚餐的首選，不定期推出的雙人套餐也非常受情侶歡迎，「平價最頂牛排館」、「裝潢高級，環境舒適」、「用餐環境氣氛很好，服務不錯，餐點也好吃，CP很高，滿推薦的」、「超高的CP值，絕對值得再次來吃」、「氣氛超好，很適合情侶約會」。

NO. 7 Meat Up 覓晌

FB／翻攝自Meat Up 覓晌

主打網美風格的Meat Up 覓晌以漂亮的店面裝飾著稱，店內設有打卡牆、特色家具、質感燈飾等等，每個角落都超級好拍，不只陳設用心，餐點也非常多樣精緻，因此成為朋友聚會、節日慶祝、情侶約會的人氣餐廳。

Meat Up 覓晌目前有桃園藝文店和台北西門店兩家餐廳，藝文店以環遊世界為主題，各區有不同國家的主題風格；西門店則有超夢幻的粉色空間和仙人掌叢林風，就連廁所的鏡子也超好拍。不只如此，兩家店皆有浮誇的網美風甜點及飲料，造型華麗味道也非常棒，鹹食的選擇也很多，充滿浪漫氛圍的餐點和環境吸引許多喜歡拍照的年輕情侶造訪，「粉紅風格的裝潢，每個角落都好拍」、「處處可見餐點的巧思，不僅有創意有特色，擺盤好看，重點是東西還很好吃」。

NO. 8 茹絲葵牛排

FB／翻攝自Ruth's Chris Steak House茹絲葵經典牛排館台灣

茹絲葵（Ruth’s Chris Steak House）可以說是台灣最知名的牛排館之一，也是不少人心中高級感的象徵。身為全球最大的頂級牛排餐廳，茹絲葵在世界各地擁有超過150家門店，以傳統的美國紳士俱樂部風格打造出道地的紐澳良爵士風味，經典不敗的美式牛排，在高溫特製烤爐的精準火候下，分毫不差的熟度保留住最鮮嫩多汁的口感。

菲力牛排、肋眼牛排、丁骨牛排、紐約牛排、紅坊牛排……各式經典排餐為重要的節日打造出滿滿的儀式感。餐廳內古典的木質裝潢，呈現出美好年代的懷舊感，高雅舒適的氛圍加上講究的排餐料理，讓茹絲葵成為許多人用來慶祝重要節日的餐廳，更是情侶、夫妻們約會或紀念日的首選，「喜歡裡面的老派復古感」、「茹絲葵的服務沒話說，餐點更是好吃」、「店裡許多客人都來慶祝紀念日」。

NO. 9 JK STUDIO

FB／翻攝自JK Studio 法式餐酒館-台北信義

JK STUDIO前身為「JK STUDIO新義法料理」，從原本的Bistro餐酒館轉型，目前品牌旗下共有JK STUDIO義法餐廳、JK STUDIO法式餐酒館、JK STUDIO Burger等餐廳，其中義法餐廳和法式餐酒館的特色料理、異國情調以及幽靜氛圍，成為許多人大推的約會餐廳。

義法餐廳中悉心的裝潢細節讓人宛如置身歐洲，充滿濃濃的義法情調，也能夠享用道地的義大利、法國美食，優雅舒適的空間適合每一個意義非凡的日子；法式餐酒館則營造出有如巴黎街角的微醺空間，精緻的法式料理配上美酒，就是一場完美的浪漫約會。喜歡餐酒館的網友們表示「非常適合帶家人、情人渡過溫馨的一餐」、「環境氛圍佳，非常適合約會」，也有不少人鍾情於義法餐廳，「是一個餐點好、餐廳氣氛好、而且料理很棒服務又好的餐廳」。

NO. 10 教父牛排 Danny’s Steakhouse

FB／翻攝自教父牛排 Danny's Steakhouse

教父牛排由名廚鄧有癸創立，料理牛排有50年經驗的他被稱為「牛排教父」，其成名作「老饕牛排」更是成為經典菜色，擄獲許多饕客的心。六度獲選《台灣米其林指南》一星餐廳的教父牛排，對許多人而言是慶祝重要節日的首選高級牛排館。

精選不同的牛肉部位，採用最適當的方式進行熟成、回溫、煎烤等程序，每一塊牛排都能感受到最鮮嫰多汁的口感，老饕牛排、乾式熟成牛排都是店內的必點招牌。除了風味絕佳的頂級牛排外，店內的環境也非常有氣氛，典雅的空間不論是任何節日都非常適合，獨立小包廂更是情侶約會的好選擇，「香氣、口感、味道等面面俱到，是一家很棒的高級牛排館」、「精心設計的用餐環境融合了現代感與低調奢華的元素，營造出舒適、精緻的氛圍」。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月11日至2024年06月09日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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