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亞尼克生乳捲連3天5折！Mister Donut甜甜圈10個288

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克推出全新「生乳捲BUBU切片組」，每盒346元。另有隱藏版本，每盒358元，限時限量優惠179元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出全新「生乳捲BUBU切片組」，每盒346元。另有隱藏版本，每盒358元，限時限量優惠179元。記者陳睿中／攝影

繼2018年推出首座24小時甜點販售YTM（蛋糕販賣機）之後，連鎖甜點「亞尼克」宣佈自即日起，再新增30站點，大台北共計達到51站。為慶祝新站開幕，「生乳捲BUBU切片組」連續3天享半價優惠。另外還有一系列慶祝活動。

亞尼克所推出的「YTM」自2018年首度登場，並於2023年進行二代機升級。本次擴大布局，新增捷運永寧站、亞東醫院站等共計30個據點，數量從原本的21站增加至51站，持續搶攻捷運交通族群的甜點市場。除了可以智選購買之外，二代機也能讓消費者透過官網即時查詢全台YTM庫存，並提供線上預定、領取寄捲、領取寄捲轉贈等不同功能。

為慶祝新站登場，亞尼克推出全新「生乳捲BUBU切片組」，以捷運車廂為概念所設計，集合經典原味、特黑巧克力、鮮芋奶霜、茶拿鐵布丁等4種口味的切片生乳捲，每盒346元。8月1日至8月3日，捷運YTM機台特別推出隱藏版的限定組，內含原味、特黑巧克力，還有薄荷巧克力、中秋新品「柚惑」口味，每盒358元，限時優惠179元，限量1,000組。

此外，即日起至8月25日推出「Give Me 5! 全線應援」驚喜活動，捷運YTM全部換上應援短片，與YTM互動即可搶購限量優惠商品，現享85折起。9月1日至11月13日，每週三、週五下午4點於亞尼克捷運YTM全新30站推出「試吃列車巡迴送好康」活動，試吃活動中消費即送「生乳蒸布丁」1顆。

同樣為連鎖甜點，Mister Donut自8月2號起推雙重優惠。8月2日至8月8日，可享甜甜圈「6個188元」或「10個288元」。另外在8月2日至8月11日，可爾必思系列現作飲品，可享「買1送1」。8月2日活動當天，指定門市也將販售「甜蜜同享卡」，每張內含價值288元的禮物卡，並再贈送「39元甜甜圈2入」免費兌換券1張，每張禮物卡售價288元。活動期間兌換券也可以搭配「甜甜圈6個188元」、「10個288元」等優惠使用。

Mister Donut推出「10入甜甜圈288元」、「6入188元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「10入甜甜圈288元」、「6入188元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
亞尼克所推出的「YTM」新增30個據點，數量從原本的21站增加至51站。記者陳睿中／攝影
亞尼克所推出的「YTM」新增30個據點，數量從原本的21站增加至51站。記者陳睿中／攝影

亞尼克 捷運 甜點

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