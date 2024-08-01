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The North Face UE掀起純黑風尚 西裝、斗篷設計超有型

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
The North Face 2024秋冬系列，低調的純黑色系，俐落有型。圖／The North Face提供
The North Face 2024秋冬系列，低調的純黑色系，俐落有型。圖／The North Face提供

主打時尚與性能融合，注重創新設計與科技面料的The North Face Urban Exploration（北面黑標UE系列）2024秋冬以「游弋都市」系列展開秋冬探索新篇章，將服裝美學與戶外機能結合，主打純黑色系與女士專屬變形斗篷設計外套。此系列已陸續在官網及指定通路開始販售，且不少單品已經完售。

2024秋冬系列，女士款除了有防風機能性並搭載DWR防潑水機能，西裝外套的輪廓設計，下身可搭配俐落剪裁傘狀裙擺的黑色長裙褲，讓都會女子呈現出從容優雅，除了一開賣就熱銷的純黑色，也有清爽迷霧綠的色選適合夏日氛圍。全黑男士防風外套採用Spectra®纖維混紡材質，集輕量、抗撕裂、持久耐用等特點，並結合防潑水、防風及UPF50+防曬防護等多重性能，可搭配同材質長褲。

除了正式場合也適合的純黑時尚，輕量感與好收納更是城市漫遊不可或缺的功能。男士輕量防風外套與同色系短褲以水泥灰色為基調，加入撞色設計與深受歡迎的多口袋細節，整件外套可收納至外套後側的拉鍊口袋中，攜帶更加方便。女生版外套採用前短後長的寬鬆A字剪裁，勾勒出女性專屬流暢的美感線條；另一套拼色連帽長裙上的可拆卸帽子、口袋及D形扣環，附加實用的戶外設計元素。

此外，八月系列單品強調高性能防水科技，日常通勤或戶外探索都適用。男款GORE-TEX 3L防水外套，擁有出色防水性能且耐磨實用，寬鬆剪裁配合領口不規則門襟設計，讓戶外探索服更具時裝造型感；男士撞色長袖襯衫，汲取The North Face ICON系列Denali外套的設計靈感，可拆卸衣袖設計實現一衣多穿。

女版防水外套採用DryVent™雙重防水科技，變形斗篷設計可自由轉變穿搭風格；女士米白色針織運動服採用FlashDry™科技並提供UPF40+防曬防護，下半身搭配寬鬆剪裁針織褲，大腿褲身備有翻蓋大口袋，滿足各種外出小物收納需求。

一上市就受到注目的西裝輪廓剪裁，除了黑色系，也有適合夏日的清爽迷霧綠選擇。圖／The North Face提供
一上市就受到注目的西裝輪廓剪裁，除了黑色系，也有適合夏日的清爽迷霧綠選擇。圖／The North Face提供
UE男款棕色防潑水多口袋可打包連帽外套，9,880元。圖／The North Face提供
UE男款棕色防潑水多口袋可打包連帽外套，9,880元。圖／The North Face提供
男款GORE-TEX 3L防水外套，領口不規則門襟設計，更具時裝造型感。圖／The North Face提供
男款GORE-TEX 3L防水外套，領口不規則門襟設計，更具時裝造型感。圖／The North Face提供
女版防水外套採用DryVent™雙重防水科技，變形斗篷設計可自由轉變穿搭風格。圖／The North Face提供
女版防水外套採用DryVent™雙重防水科技，變形斗篷設計可自由轉變穿搭風格。圖／The North Face提供
UE女款卡其色抓地耐磨休閒鞋4,880元。圖／The North Face提供
UE女款卡其色抓地耐磨休閒鞋4,880元。圖／The North Face提供
UE男女款棕色抓地耐磨休閒靴，6,380元。圖／The North Face提供
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收納 黑色

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