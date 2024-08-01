foodpanda 8月優惠碼懶人包 星巴克指定品項第2杯5折

待在家也熱到要融化，foodpanda 8月優惠主攻沁涼消暑飲品，首推會員最愛的星巴克，即日起至8月13日星巴克「草莓巴西莓檸檬、椰奶風味星沁爽、經典特調冷萃咖啡、焦糖奶香星享那堤」等飲品，享第2杯5折優惠。8月14日至8月27日，美食外送下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤（限冰飲）」、「特選馥郁那堤（冰熱一致）」享第2杯5折優惠。即日起至8月31日，美食外送指定店家每週四享4折優惠，8月6日至8月19日漢堡王「花生培根脆雞堡餐」買1送1，消暑同時填飽肚子。

8月每週三「超級會員日」再攜手多個知名品牌，包括拿坡里、茶湯會、肯德基、三商鮮五丼、龜記茗品輪番推優惠，滿額享7折，可折抵100～180元。整個8月還有「週四四折」優惠，美食外送下訂Mister Donut、三商鮮五丼，滿400元可折抵150元，部分分店不適用。美食外送下訂拿坡里、拉亞漢堡、肯德基、晨間廚房、指定店家，滿250元可折抵80元，部分分店不適用。美食外送下訂必勝客指定店家，滿150元可折抵60元，部分分店不適用。美食外送下訂指定餐廳滿額享店家優惠，再輸入優惠碼「八月週四四折」，滿329元折抵135元，每人可使用1次，數量有限兌完為止。

8月還有聯名卡專屬優惠，使用中國信託foodpanda聯名卡滿額享25%胖達幣回饋。另外，想要請快遞幫忙送，pandago即時快遞服務8月首次使用，輸入優惠碼「快送」，可享運費5折，優惠最高折抵80元；老客戶輸入優惠碼「幫我送」，可享運費8.5折，優惠最高折抵30元，每人可使用5次；8月16日至8月19日，使用pandago服務，輸入優惠碼「省省送」，可享運費8折，優惠最高折抵25元，每人可使用2次，數量有限兌完為止。