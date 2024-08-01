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這「蜜瓜」也太甜？ORIS 2024新品 0熱量、超甜美
悶熱的夏日，需要一點甜美滋味、調劑心神。瑞士腕表品牌ORIS今日為2024新品在台灣正式上市，並帶來一組Aquis「夏日蜜瓜」表款，以螢光綠、紅色的面盤，甜美誘人。
清新的西瓜綠和西瓜紅色面盤，出現在Aquis日期表的41.5毫米精鋼表殼內。由於具備旋入式表冠和300米防水性能，具有單向旋轉陶瓷刻度表圈的Aquis日期表，天生將成為戲水、玩水、海灘生活的絕佳「伴手」，也像是西瓜的翠綠、清甜，帶來夏日的甜美滋味暗示。
於此同時ORIS的2024年度新品再包含了2024 Hölstein限量表與Aquis Date Calibre 400腕表兩款新品；前者是為慶祝表廠、品牌所誕生，是ORIS近代首次推出的全黑設計，雖使用精鋼為材質、但加上黑色DLC鍍層，存在感十足，訂價13萬元。
擁有奇趣、高彩面盤的Aquis Date Calibre 400腕表，之所以視覺如此特殊，正因為其面盤是以回收PET塑料再造製成，因此形成難以言喻的面盤抽象畫，同時更提醒人們：色彩斑斕的背後，來自無數塑膠垃圾的生成，提醒人們：環保的重要性。表款尺寸約43.5毫米，訂價12萬5,000元，環保意念？無價。
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