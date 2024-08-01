HOLA Summer Sale開跑！「迪士尼系列、寢具、寵物用品」萬件商品限時出清1折起

隨著畢業季及開學季到來，租屋及添購生活用品的需求大增，HOLA和樂家居推出年度最強折扣，HOLA Summer Sale優惠品項除了大人小孩都喜愛的迪士尼系列及租屋族必入的寢具、餐茶鍋具之外，隨著毛寵家庭的比例提升，寵物用品也加入優惠行列，即日起至8月28日全館近萬件商品出清1折起，精選出清品3件以上再9折，綁定LINE好友更有機會抽中Marshall藍牙音響、La-Z-Boy沙發單椅等價值萬元的超值好禮。

近年寵物數量激增，為滿足毛寵世代的需求，HOLA Summer Sale將近150項寵物商品納入優惠。狗派首推澳洲EZYDOG的狗體工學胸背帶，流線型背帶設計讓狗狗能自在活動，記憶型穿搭內襯隨時間更貼合身形，原價890元起、活動期間89元起就能入手；貓咪抓抓是天性，貓派則可趁機購入需要經常汰換的貓抓板，格子櫃搭配橋梁抓板、爬坡抓板、屋頂抓板等，為貓咪搭建專屬城堡，使用耐抓和耐磨的瓦楞紙，讓貓咪能宣洩壓力，拯救家中家具，1折後特價29元起。部分門市還有少量超值商品，例如Furlegs、Bite Me、pidan等寵物玩具多數都只要銅板價、PETWANT自動寵物餵食器及循環活水機300元有找。

針對寢具等單價較高的商品，HOLA推薦「反季購物」，趁夏季折扣購入羽絨被等冬日剛需，用最精打細算的價錢買到最物超所值的好物。HOLA 90／10長效防蟎羽絨冬被的羽絨填充採用最嚴格的日本JIS標準，以及高於業界標準清潔過程，擁有超越歐規3倍、日規2倍以上的潔淨度，從源頭降低過敏發生機率，8折後特價3,984元起。托斯卡純棉素色寢具系列使用獨家開發面料且經過3次密度升級，簡單舒適的中性色調經典百搭，推薦給實用主義的租屋族，床包、被套、枕套整套買下來特價2,767元起（寢具均有單人、雙人、加大尺寸，以上價錢以雙人計）。

HOLA熱賣的迪士尼系列絕版出清，除了經典公主、米奇米妮、史迪奇之外，還有可愛又迷人的反派角色。大人小孩都愛的迪士尼系列史迪奇手提摺疊收納箱，新式提把設計單手輕鬆提，摺疊收納不占空間，內含12只鋼釘加強結構可承重20公斤，無論居家收納孩子玩具或是外出郊遊野餐都堅固耐用。迪士尼系列兒童造型浴袍－樂佩公主浴袍除了還原公主禮服之外，上面還點綴樂佩公主標誌金色魔髮，讓每位女孩都成為真正的公主。迪士尼系列反派絨布面紙盒－庫伊拉，狂野黑白撞色加上法蘭絨材質與精緻刺繡，絕佳演繹庫伊拉壞壞惹人愛的龐克魅力，只要放在桌上，就是彰顯個性的獨特小物。