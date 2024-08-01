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寶格麗七夕限定超浪漫粉色項鍊 腕表捕捉星空獻給戀人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗為七夕情人節獻上一系列珠寶腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗為七夕情人節獻上一系列珠寶腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）為即將到來的七夕情人節獻上限定版的甜蜜好禮。全新全新視覺廣告，以品牌標誌性的番紅花橘緞帶從晨曦中勾勒出心形圖案，歌頌將瞬間的怦然心動化為「永恆時刻」（The Moment of Eternity）的勇氣，遞送珍貴誓言。

寶格麗七夕情人節限定款項鍊，以品牌最具標誌性的Divas’ Dream扇形圖騰為基礎，採用純白的珍珠母貝製作，寓意純潔無暇的真摯愛意，璀璨鑽石搭配粉色剛玉，為穿越銀河的戀曲增添無盡浪漫的氣息。除的單獨配戴，亦能疊戴Divas’ Dream同系列的其他珠寶，讓充滿浪漫氣息又極具品牌辨識度的真情深意點綴頸間，凝聚眷侶間的濃情蜜意。

將時間流逝收藏於方寸之間的腕表，銘誌珍貴時光與動心時刻，不僅有針對都會型男打造的八角造型寶格麗Octo Roma系列腕表，還有優雅精緻的LVCEA系列腕表，摩登洗練的線條，特別推出的砂金石嵌花面盤款，縝密細緻的嵌花工藝將如夜空銀河般深邃神秘的砂金石精密排列，輝映七夕浪漫愛意，見證浩瀚宇宙中一期一會的愛情。

寶格麗最受歡迎的Serpenti Forever系列包款，亦於這個一年一度最浪漫甜蜜的日子，推出色調討系的粉色水皮材質限定包款，水蛇皮獨特紋理，透過溫柔如蜜的粉色演繹，傳達熾熱的愛戀知情，搭配，寓意不竭信仰的蛇首古老圖騰作為釦環，乘載了一路相伴的深摯情感。

BVLGARI Divas' Dream系列項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列項鍊。圖／寶格麗提供
（由上至下）七夕限定款BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅剛玉與鑽石項鍊，BVLGARI Divas' Dream 系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊
（由上至下）七夕限定款BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅剛玉與鑽石項鍊，BVLGARI Divas' Dream 系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊
BVLGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列 玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列 玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金粉紅剛玉與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金粉紅剛玉與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI SERPENTI FOREVER粉色水蛇皮手提包表，僅於官網販售。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI LVCEA藍色砂金石嵌花面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI LVCEA藍色砂金石嵌花面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI LVCEA藍色砂金石嵌花面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
七夕限定款BVLGARI LVCEA藍色砂金石嵌花面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

寶格麗 情人節

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