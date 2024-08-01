寶格麗七夕限定超浪漫粉色項鍊 腕表捕捉星空獻給戀人

寶格麗（BVLGARI）為即將到來的七夕情人節獻上限定版的甜蜜好禮。全新全新視覺廣告，以品牌標誌性的番紅花橘緞帶從晨曦中勾勒出心形圖案，歌頌將瞬間的怦然心動化為「永恆時刻」（The Moment of Eternity）的勇氣，遞送珍貴誓言。

寶格麗七夕情人節限定款項鍊，以品牌最具標誌性的Divas’ Dream扇形圖騰為基礎，採用純白的珍珠母貝製作，寓意純潔無暇的真摯愛意，璀璨鑽石搭配粉色剛玉，為穿越銀河的戀曲增添無盡浪漫的氣息。除的單獨配戴，亦能疊戴Divas’ Dream同系列的其他珠寶，讓充滿浪漫氣息又極具品牌辨識度的真情深意點綴頸間，凝聚眷侶間的濃情蜜意。

將時間流逝收藏於方寸之間的腕表，銘誌珍貴時光與動心時刻，不僅有針對都會型男打造的八角造型寶格麗Octo Roma系列腕表，還有優雅精緻的LVCEA系列腕表，摩登洗練的線條，特別推出的砂金石嵌花面盤款，縝密細緻的嵌花工藝將如夜空銀河般深邃神秘的砂金石精密排列，輝映七夕浪漫愛意，見證浩瀚宇宙中一期一會的愛情。