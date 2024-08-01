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迎接父親節！7-ELEVEN限時推「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠
迎接父親節到來，7-ELEVEN再推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，即日起至8月20日於指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，包含百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）共4款，每款組合價都只要100元；不僅如此，還可選購指定89元小酒品項，如龐貝藍鑽特級琴酒或傑克丹尼田納西威士忌（蘋果），也只要120元，讓爸爸在炎熱夏天來一杯「大人的思樂冰」沁涼消暑。
其中，特別強力推薦7月24日起重磅回歸的「雪碧」檸檬風味思樂冰，清爽的「雪碧」搭配清涼解渴的思樂冰，再加入伏特加、琴酒，一秒變身成Vodka lime、Gimlet。另外，現在到思樂冰販售門市還可找到專屬聯名杯身（限量50萬個）。
●附註：詳細優惠活動以門市公告為準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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