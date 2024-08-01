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PALLADIUM巴黎城市探索膠囊系列 台灣僅3據點限量開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PALLADIUM今日於全球同步推出全新「巴黎城市探索膠囊系列」，台灣與巴黎零時差開賣，僅在三間限定PALLADIUM門市限量發售。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM今日於全球同步推出全新「巴黎城市探索膠囊系列」，台灣與巴黎零時差開賣，僅在三間限定PALLADIUM門市限量發售。圖／PALLADIUM提供

以法式軍靴起家的PALLADIUM，今日於全球同步推出全新「巴黎城市探索膠囊系列」，結合了機能與工裝時尚風格，並選用高規三層防水科技面料與超輕薄防風材質。PALLADIUM將分別於全球知名的老佛爺拉法葉百貨奧斯曼旗艦店及位在巴黎瑪黑區的LE BHV MARAIS百貨公司開設巴黎城市探索快閃店，同時，台灣也將零時差與巴黎同步開賣，即日起僅在三間限定PALLADIUM門市限量發售。

PALLADIUM向來以防水靴聞名，這次全新的巴黎城市探索膠囊系列首度採用三層透氣防水面料防水性能再升級。針對男女款式提供不同剪裁，男款三層防水透氣城市機能連帽服飾以衝鋒夾克版型展現，可調節帽圍及下擺伸縮扣再加上隱藏式防水拉鍊設計，可輕鬆調整合身度並提高防風性能，不僅防雨又防風，同時提供防護性能和透氣性，多口袋設計增加了充裕的收納空間和便利性。

女裝系列中的三層防水透氣城市機能圍裏裙同樣採用了三層防水面料製成，兼具防水機能與舒適性，鬆緊腰帶搭配扣可調節合身度；側邊防水口袋提供收納空間，方便隨身物品攜帶。三層防水透氣城市機能商品搭配上經典百搭的沙棘棕配色，在實用性與時尚穿搭之間找到平衡。

同時，巴黎城市探索膠囊系列還推出了超輕薄城市機能系列：包含連帽風衣、工裝短褲和工裝裙，採用超輕薄防風科技面料和寬鬆的剪裁設計，提供近乎無感且輕盈的穿著體驗，也提升了整體透氣性和活動自由度；方便攜帶及可收納設計則滿足了旅行時與城市探索的需求。

女裝系列的工裝裙除了採用防風面料，更搭配了網眼材質內襯，在炎熱天氣下提供舒適性和透氣性。超輕薄城市機能系列結合了輕量化、耐用性和實用性，偏灰調的灰藍色更容易在日常中搭配。

【巴黎城市探索膠囊系列台灣指定販售店點資訊】

PALLADIUM統一時代門市

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號4樓

PALLADIUM台中LALAPORT門市

地址：台中市東區進德路600號北館4樓

PALLADIUM誠品新店裕隆城專賣店

地址：新北市新店區中興路三段70號3樓

超輕薄城市機能連帽風衣天灰藍4,790元、超輕薄城市機能工裝裙天灰藍3,590元。圖／PALLADIUM提供
超輕薄城市機能連帽風衣天灰藍4,790元、超輕薄城市機能工裝裙天灰藍3,590元。圖／PALLADIUM提供
三層防水透氣城市機能連帽外套沙棘棕8,990元、三層防水透氣城市機能圍裏裙沙棘棕5,490元。圖／PALLADIUM提供
三層防水透氣城市機能連帽外套沙棘棕8,990元、三層防水透氣城市機能圍裏裙沙棘棕5,490元。圖／PALLADIUM提供
三層防水透氣城市機能連帽衝鋒衣沙棘棕、碳黑色各9,990元。圖／PALLADIUM提供
三層防水透氣城市機能連帽衝鋒衣沙棘棕、碳黑色各9,990元。圖／PALLADIUM提供
超輕薄城市機能連帽風衣天灰藍4,790元、超輕薄城市機能工裝短褲天灰藍4,590元。圖／PALLADIUM提供
超輕薄城市機能連帽風衣天灰藍4,790元、超輕薄城市機能工裝短褲天灰藍4,590元。圖／PALLADIUM提供

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