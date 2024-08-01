燦坤全館電視全面6.5折起 8月指定品牌滿額抽4K大電視
看轉播沒有大電視怎麼行！燦坤特別發起期間限定「賽事應援專案」促銷活動，號召全台響應力挺台灣選手晉級前進，全館電視全面6.5折起，更特邀LG、Sony、Samsung、Panasonic、CHIMEI、Lenovo等3C大牌聯合應援，即日起至8月31日期間凡購買指定品牌商品，單筆滿2,024元即可參加獨家加碼抽好禮活動，最高送出價值64,900元的4K大電視，買電視刷「台新燦坤聯名卡」還可再享最高2,100元現折回饋。
追賽首推奧運賽事官方合作品牌，Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器原價31,900元，活動價只要24,800元，現省7,100元，獨家登錄送2024巴黎奧運紀念傘。另一款高階優惠機種推薦三星65型4K QLED智慧顯示器原價54,900元，活動價直降1萬元，只要44,900元就能帶回家。
空間不夠大的民眾，另可選擇媲美電視規格的三星3型4K智慧聯網螢幕原價18,900元，活動價現省5,000元，只要13,900元，原廠登錄活動外還能參加燦坤獨家抽PS5主機活動。另外，即日起購買OVO全系列投影機享雙重好禮，指定機種原廠登錄再送冰品兌換券2張。
連線上網看直播，網路絕不能卡卡，燦坤全館路由器5.5折起，Wi-Fi 7換代升級趁現在，TP-Link指定Wi-Fi 7路由器最低只要2,799元。同時迎接暑期遊戲旺季，PlayStation 5光碟版主機活動價17,580元，凡買電視或螢幕系列商品加購PS5再享現折500元優惠，加購指定遊戲片享9.1折起優惠。獨家Switch OLED主機搭配瑪利歐驚奇或碧姬公主遊戲片享組合價11,850元，再送保護貼及限定背包，買主機加購指定遊戲片只要990元。
三星最新摺疊旗艦系列Galaxy Z Fold6、Z Flip6即日起於全台燦坤門市正式開賣，獨家贈送精美好禮以及原廠登錄禮，包括螢幕意外損失保險1年期、三星官網配件購物金，看賽事刷平板即時又方便，推薦三星Tab S6 Lite(2024)系列平板，買就送燦坤獨家1年延長保固服務、多角度書本式保護殼及保護貼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言