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燦坤全館電視全面6.5折起 8月指定品牌滿額抽4K大電視

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤全館電視全面6.5折起，助民眾8月鎖定奧運賽事為台灣好手加油。圖／燦坤提供
燦坤全館電視全面6.5折起，助民眾8月鎖定奧運賽事為台灣好手加油。圖／燦坤提供

看轉播沒有大電視怎麼行！燦坤特別發起期間限定「賽事應援專案」促銷活動，號召全台響應力挺台灣選手晉級前進，全館電視全面6.5折起，更特邀LG、Sony、Samsung、Panasonic、CHIMEI、Lenovo等3C大牌聯合應援，即日起至8月31日期間凡購買指定品牌商品，單筆滿2,024元即可參加獨家加碼抽好禮活動，最高送出價值64,900元的4K大電視，買電視刷「台新燦坤聯名卡」還可再享最高2,100元現折回饋。

追賽首推奧運賽事官方合作品牌，Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器原價31,900元，活動價只要24,800元，現省7,100元，獨家登錄送2024巴黎奧運紀念傘。另一款高階優惠機種推薦三星65型4K QLED智慧顯示器原價54,900元，活動價直降1萬元，只要44,900元就能帶回家。

空間不夠大的民眾，另可選擇媲美電視規格的三星3型4K智慧聯網螢幕原價18,900元，活動價現省5,000元，只要13,900元，原廠登錄活動外還能參加燦坤獨家抽PS5主機活動。另外，即日起購買OVO全系列投影機享雙重好禮，指定機種原廠登錄再送冰品兌換券2張。

連線上網看直播，網路絕不能卡卡，燦坤全館路由器5.5折起，Wi-Fi 7換代升級趁現在，TP-Link指定Wi-Fi 7路由器最低只要2,799元。同時迎接暑期遊戲旺季，PlayStation 5光碟版主機活動價17,580元，凡買電視或螢幕系列商品加購PS5再享現折500元優惠，加購指定遊戲片享9.1折起優惠。獨家Switch OLED主機搭配瑪利歐驚奇或碧姬公主遊戲片享組合價11,850元，再送保護貼及限定背包，買主機加購指定遊戲片只要990元。

三星最新摺疊旗艦系列Galaxy Z Fold6、Z Flip6即日起於全台燦坤門市正式開賣，獨家贈送精美好禮以及原廠登錄禮，包括螢幕意外損失保險1年期、三星官網配件購物金，看賽事刷平板即時又方便，推薦三星Tab S6 Lite(2024)系列平板，買就送燦坤獨家1年延長保固服務、多角度書本式保護殼及保護貼。

燦坤「賽事應援專案」促銷活動即日起開跑，最高送出價值64,900元的4K大電視。圖／燦坤提供
燦坤「賽事應援專案」促銷活動即日起開跑，最高送出價值64,900元的4K大電視。圖／燦坤提供

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