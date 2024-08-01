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網購族福音！海內外逾6萬家網購平台下單選「7-ELEVEN取貨」享雙重好康　限時7天「取貨送7元購物金」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。圖／7-ELEVEN提供

網購族福音再＋1！7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈為滿足網購取貨多元付款、點數如貨幣的生活應用，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。同時，廣受消費者喜愛的7-ELEVEN取貨送購物金活動強勢回歸，8月5日至8月11日限時7天到7-ELEVEN門市取貨即送7元購物金。

7-ELEVEN自2014年領先同業推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員愛用，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等豐富生活體驗，自2022年起領先同業推出「點數折抵門市代收」服務，陸續開通停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、綜所稅、雙北環保兩用袋、雙北專用垃圾袋、郵票、指定電信費、指定包裹取貨付款金等，累計至今點數折抵代收項目突破30項，已協助會員用點數省下上億元的生活開銷，持續創新點數生活應用。

看好未來零售OMO發展，7-ELEVEN「交貨便」提供的門市店取包裹服務為線上串聯線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額。

8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。

持續擴大OPENPOINT點數生活應用場景與放大點數價值，今年5月首創的「OPENPOINT全額折抵電費享11%點數回饋」活動已續辦3個月，每月1日開放登記限量名額、月月秒殺，7月起活動續辦並延長登記後兩個月內皆可使用，只要完成「搶限量前1,000名名額登記」、「電費全額用點數繳清」以上兩步驟、即可享有11% OPENPOINT點數回饋，每會員最高上限200點，賺得點數1點等同1元現金，可於線上線下繳納其他生活代收帳單、跨20大通路當現金花。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT全額折抵電費享11%點數回饋」7月起活動續辦並延長登記後兩個月內皆可使用，只要完成「搶限量前1,000名名額登記」、「電費全額用點數繳清」以上兩步驟、即可享有11% OPENPOINT點數回饋，每會員最高上限200點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT全額折抵電費享11%點數回饋」7月起活動續辦並延長登記後兩個月內皆可使用，只要完成「搶限量前1,000名名額登記」、「電費全額用點數繳清」以上兩步驟、即可享有11% OPENPOINT點數回饋，每會員最高上限200點。圖／7-ELEVEN提供
海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨，享OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務。圖／7-ELEVEN提供
海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨，享OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務。圖／7-ELEVEN提供

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