快訊

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞力士喜逢蒙特雷老爺車大賽50載 8月加州經典再現

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
老爺車的魅力除了不再復返的歲月時光，更有經典的設計，耐看、歷久不衰。圖／ROLEX提供
老爺車的魅力除了不再復返的歲月時光，更有經典的設計，耐看、歷久不衰。圖／ROLEX提供

經過時間洗禮所產生的風采，正是老件與老車讓人樂此不疲的魅力。由鐘表品牌勞力士（ROLEX）贊助的「勞力士蒙特雷老爺車大賽」（Rolex Monterey Motorsports Reunion）將在2024迎向50周年紀，無數名車、名將都將在8月14（三）至17（六）四天匯集，透過多項活動、見證此一傳奇時刻。

賽事原名為「蒙特雷歷史汽車大賽」（Monterey Historic Automobile Races），創辦於1974年，又以刁鑽賽道設計聞名。曾9度稱霸利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的傳奇車手Tom Kristensen便分析，「拉古納塞卡（Laguna Seca）賽道是一條美妙的賽道，地處蒙特雷後方風景秀麗的山丘之間。此賽道連綿起伏，採用逆時針佈局，並設有著名的螺旋式忙區彎道，頗具趣味性，需精準車技方能駕馭。」

同時Tom Kristensen也指出：正因蒙特雷汽車周包含一系列活動，匯集賽車、老爺車、創新、時尚風貌與悠久傳統，「這些活動因車主們的堅定承諾而緊密連繫，他們期望恢復或保持汽車的良好狀態，展現汽車的品質、美感與尊貴氣度。」

原來同樣由勞力士贊助、與勞力士蒙特雷老爺車大賽相關的系列活動再包含了「圓石灘汽車巡遊」（（Pebble Beach Tour d'Elegance®）、「鶉園賽車大會」（The Quail, A Motorsports Gathering）、以及「圓石灘車展」（Pebble Beach Concours d’Elegance®），先後將在8月15至8月18日舉辦；同時Tom Kristensen、曾效力紅牛車隊的F1世界冠軍車手Mark Webber、英國賽車名將Jenson Button，以及一代傳奇老將傑奇史都華爵士（Sir Jackie Stewart）都將在系列賽事、活動中現身。

值得一提的是，這些傳奇車手除了都是勞力士代言人，也都在公開場合多戴上一只Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表。表款以賽車賽道之名，展現精密、複雜、穩定的動能輸出。勞力士過去已推出過無數貴金屬、隕石面盤、色彩組合的Daytona腕表，並在去年慶祝Daytona腕表問世60周年，而2024的最新款則帶來跳色珍珠母貝面盤的白金鑲鑽款，並以4131恆動機芯為動力，閃耀而強大。

老驥伏櫪、志在千里。老爺車或不如最新車種擁有先進科技、更強大的馬力輸出，但無論經典表款或老爺車，歷經時光洗滌而始終保有一席之地、且持續發光發熱，或正是人們為此津津樂道、長青如昔的魅力所在。

勞力士代言人、知名車手Jenson Button。圖／ROLEX提供
勞力士代言人、知名車手Jenson Button。圖／ROLEX提供
傳奇車手也是勞力士代言人的傑奇史都華爵士（Sir Jackie Stewart）將現身勞力士蒙特雷老爺車大賽的50周年活動現場。圖／ROLEX提供
傳奇車手也是勞力士代言人的傑奇史都華爵士（Sir Jackie Stewart）將現身勞力士蒙特雷老爺車大賽的50周年活動現場。圖／ROLEX提供
2023年的勞力士蒙特雷老爺車大賽舉行前，合計23項老爺車在賽道前經典留影。圖／ROLEX提供
2023年的勞力士蒙特雷老爺車大賽舉行前，合計23項老爺車在賽道前經典留影。圖／ROLEX提供
具超級天文台認證的4131型機芯，是Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表的動力來源。圖／ROLEX提供
具超級天文台認證的4131型機芯，是Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表的動力來源。圖／ROLEX提供
2024新款、鑲嵌鑽石與珍珠母貝面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，價格店洽。圖／ROLEX提供
2024新款、鑲嵌鑽石與珍珠母貝面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，價格店洽。圖／ROLEX提供

勞力士 腕表 車手

延伸閱讀

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

高爾宣、麋先生、滅火器來表演 麗寶賽道搖滾搶票最後倒數

燒掉1個洛杉磯 加州今年最大野火燒近1周2萬人撤離

颱風過後換心情 歐克佬咖啡、楓康便當「買一送一」

相關新聞

網購族福音！海內外逾6萬家網購平台下單選「7-ELEVEN取貨」享雙重好康　限時7天「取貨送7元購物金」

網購族福音再＋1！7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈為滿足網購取貨多元付款、點數如貨幣的生活應用，去年領先同...

勞力士喜逢蒙特雷老爺車大賽50載 8月加州經典再現

經過時間洗禮所產生的風采，正是老件與老車讓人樂此不疲的魅力。由鐘表品牌勞力士（ROLEX）贊助的「勞力士蒙特雷老爺車大賽...

尋找8月10日出生幸運兒！8月不限次數、免費暢玩六福村

六福村45周年慶，邀請同月同日出生的村民一起共襄盛典。凡是8月10日出生的幸運兒，出示證件即可於8月1日至31日期間不限...

台南晶英住房推「香氛交響曲」 帶領旅人共譜嗅覺心靈樂章

台南晶英攜手法國IPF國際師資團隊亞洲區講師、TMJ嗅覺形象管理顧問陳美菁所設計的飯店天然香氛-《南島花語》，1日宣布入...

搶攻父親節商機 高雄洲際酒店兩餐廳推出限時節日活動

為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳及HAWKER好客南洋餐廳推出限時節日活動。位於高雄洲際酒店一...

2024七夕最想收到卡地亞紅盒子！經典示愛始終日常陪伴

再過幾日就是七夕情人節了。法國精品卡地亞（CARTIER）經典的設計，像是鎖起真摯愛意的LOVE系列及見證多元意涵的TR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。