勞力士喜逢蒙特雷老爺車大賽50載 8月加州經典再現

經過時間洗禮所產生的風采，正是老件與老車讓人樂此不疲的魅力。由鐘表品牌勞力士（ROLEX）贊助的「勞力士蒙特雷老爺車大賽」（Rolex Monterey Motorsports Reunion）將在2024迎向50周年紀，無數名車、名將都將在8月14（三）至17（六）四天匯集，透過多項活動、見證此一傳奇時刻。

賽事原名為「蒙特雷歷史汽車大賽」（Monterey Historic Automobile Races），創辦於1974年，又以刁鑽賽道設計聞名。曾9度稱霸利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的傳奇車手Tom Kristensen便分析，「拉古納塞卡（Laguna Seca）賽道是一條美妙的賽道，地處蒙特雷後方風景秀麗的山丘之間。此賽道連綿起伏，採用逆時針佈局，並設有著名的螺旋式忙區彎道，頗具趣味性，需精準車技方能駕馭。」

同時Tom Kristensen也指出：正因蒙特雷汽車周包含一系列活動，匯集賽車、老爺車、創新、時尚風貌與悠久傳統，「這些活動因車主們的堅定承諾而緊密連繫，他們期望恢復或保持汽車的良好狀態，展現汽車的品質、美感與尊貴氣度。」

原來同樣由勞力士贊助、與勞力士蒙特雷老爺車大賽相關的系列活動再包含了「圓石灘汽車巡遊」（（Pebble Beach Tour d'Elegance®）、「鶉園賽車大會」（The Quail, A Motorsports Gathering）、以及「圓石灘車展」（Pebble Beach Concours d’Elegance®），先後將在8月15至8月18日舉辦；同時Tom Kristensen、曾效力紅牛車隊的F1世界冠軍車手Mark Webber、英國賽車名將Jenson Button，以及一代傳奇老將傑奇史都華爵士（Sir Jackie Stewart）都將在系列賽事、活動中現身。

值得一提的是，這些傳奇車手除了都是勞力士代言人，也都在公開場合多戴上一只Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表。表款以賽車賽道之名，展現精密、複雜、穩定的動能輸出。勞力士過去已推出過無數貴金屬、隕石面盤、色彩組合的Daytona腕表，並在去年慶祝Daytona腕表問世60周年，而2024的最新款則帶來跳色珍珠母貝面盤的白金鑲鑽款，並以4131恆動機芯為動力，閃耀而強大。