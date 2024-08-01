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燦坤推「賽事應援專案」 抽65吋大電視

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

2024全球矚目的運動賽事開打，燦坤（2430）特別發起期間限定「賽事應援專案」促銷活動，號召全台響應力挺台灣選手晉級前進，運動賽事商機再搭上暑期宅娛樂效應，帶動影視、劇院音響、遊戲、路由器及線材周邊等設備買氣升溫。燦坤這一屆賽事大手筆加碼，特邀LG、SONY、Samsung、Panasonic、CHIMEI、Lenovo等3C大牌聯合應援，自8/1至8/31期間凡購買指定品牌商品，單筆滿2,024元即可參加獨家加碼抽好禮活動，最高送出價值64,900元的4K大電視，買電視刷「台新燦坤聯名卡」還可再享最高2,100元現折回饋。

看比賽抽電視！燦坤全館電視全面65折起，8月鎖定奧運賽事為台灣好手加油，在家看賽、打遊戲就要用大螢幕才過癮，4K高清機種讓你直擊比賽天天都順暢。追賽首推奧運賽事官方合作品牌，Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器原價31,900元，活動價只要24,800元，現省7,100元，獨家登錄送2024巴黎奧運紀念傘。

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