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尋找8月10日出生幸運兒！8月不限次數、免費暢玩六福村
六福村45周年慶，邀請同月同日出生的村民一起共襄盛典。凡是8月10日出生的幸運兒，出示證件即可於8月1日至31日期間不限次數免費暢玩六福村。
此時適逢最熱情的「部落狂歡-島嶼樂浪」檔期，一連串精彩活動中，最不容錯過的是假日限定的煙火秀，長達300秒的「盛夏逐夢」結合音樂、花火、燈光，在阿拉伯皇宮上方璀璨綻放，為六福村及壽星們獻上絕美震撼的祝福。
此外，七夕佳節將近，8月1至31日到六福村現場購票，雙人現場接吻3秒，即可享優惠價1,314元（原價2,398元/雙人）。
六福村45周年的限定商品同步登場，除了各種粉嫩可愛的轉印商品，還有全球限量的「45th動物好朋友典藏禮盒」，珍藏級玩偶加上專屬刺繡編號，每款限量100盒。
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