2024七夕最想收到卡地亞紅盒子！經典示愛始終日常陪伴

再過幾日就是七夕情人節了。法國精品卡地亞（CARTIER）經典的設計，像是鎖起真摯愛意的LOVE系列及見證多元意涵的TRINITY系列，能作為傳遞愛意的信物，透過生活每一個節日與點滴日常相伴，塑造專屬彼此的現代愛情。以愛為名的LOVE系列歷久彌新，從一只手環開始，隨著時代演進成全系列的迷人設計，多元的穿戴型態和完美契合生活各種場域的陪伴，無疑是LOVE最感動人心的強大魅力。

今年適逢經典的三色金TRINITY系列歡慶100週年，除了風靡全球一世紀的原創設計之外品牌更推出摩登現代的枕形款式，以個性線條刻畫當代情感的鮮活面貌。而同樣以玫瑰金、白K金、與黃K金三色金質構築而成的VENDÔME LOUIS CARTIER鑽戒，則是將三色金豐富的含義昇華為婚戒，綴上璀璨鑽石，是對於愛情最直接也最純粹的歌頌。

向來有珍視時間、始終陪伴之意的對表，一直都是戀人用來展現默契的送禮首選。以柔軟靈活的金質鏈帶為最大特色的PANTHÈRE DE CARTIER腕表，在既有的小尺寸女表與中性尺寸之外，更於情人節之際推出全新款大形款新作，讓對表的選擇更為完整。除了PANTHÈRE DE CARTIER，品牌最初席捲全球的方正表款SANTOS-DUMONT，也是極具卡地亞風格美學魅力的造型對表人氣之選，多樣豐富的款式互相呼應又在細節之處不同，象徵兩人在愛情中仍能保有自我。