快訊

與鄭文燦關係匪淺、愛交綠營權貴…im.B曾耀鋒假債權吸金90億 今判16年半

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中衛口罩與杜蕾斯保險套聯名 分別保護上下半身

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
CSD中衛口罩最近與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，消費者討論度極高。圖／CSD中衛提供
CSD中衛口罩最近與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，消費者討論度極高。圖／CSD中衛提供

炎炎夏日，不管口罩保險套都主張輕、透、薄，才「戴得住」。CSD中衛口罩最近即與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，CSD中衛行銷經理周令怡打趣說，「口罩是保護上半身，保險套是保護下半身，誰說不速配呢？」

CSD中衛繼7月舉辦年度品牌月活動，與知名零食品牌「77乳加」聯名，推出「CSD x 77 聯名潮玩禮盒」=力還有優惠活動，口罩與巧克力的組合就讓很多消費者感到好奇，最近再聯手全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，幽默推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，更令人目瞪口呆。

CSD中衛行銷經理周令怡說，大熱天戴口罩不容易，為了讓民眾能在酷暑時節依舊舒適戴口罩，中衛「輕、透、薄」3D立體口罩，而保險套品牌「杜蕾斯」也強調輕、透、薄，兩大品牌因此創意推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，比衛生套尺寸放大9倍的趣味包裝，也成功引起消費者熱烈討論。

周令怡說，聯名款除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，內含一片聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝保套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。

中衛強調，「CSD x Durex聯名3D立體口罩」只送不賣，今天至8月10日期間，在電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含保險套的組合商品，即贈一盒聯名限量透明禮盒；今天至8月31日止，到CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店購買各自系列商品，則贈送聯名立體口罩1片。

此外，8月23至9月24日期間，在康是美門市店以及官方網購eShop購買一盒CSD 3D成人立體口罩，或購買金額滿599元以上杜蕾斯全品項保套商品，立即贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片。

CSD中衛口罩最近與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，消費者討論度極高。圖／CSD中衛提供
CSD中衛口罩最近與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，消費者討論度極高。圖／CSD中衛提供

中衛 保險套 口罩

延伸閱讀

運氣好到誇張😲！餐廳併桌「對面客人口罩摘掉」竟是超大咖歌王　網友看呆：偶像自己送上門

買保險套害羞…她加買蚊香作掩護 遭誤會去打野戰

影／林士傑遭槍殺案 警方攻堅口罩男落網畫面曝光

林士傑遭槍殺！警從口罩生物跡證鎖定「張男」 迅速攻堅藏匿點有這原因

相關新聞

2024七夕最想收到卡地亞紅盒子！經典示愛始終日常陪伴

再過幾日就是七夕情人節了。法國精品卡地亞（CARTIER）經典的設計，像是鎖起真摯愛意的LOVE系列及見證多元意涵的TR...

中衛口罩與杜蕾斯保險套聯名 分別保護上下半身

炎炎夏日，不管口罩與保險套都主張輕、透、薄，才「戴得住」。CSD中衛口罩最近即與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合...

高爾宣、麋先生、滅火器來表演 麗寶賽道搖滾搶票最後倒數

麗寶樂園渡假區將辦「麗寶賽道搖滾嘉年華」，在麗寶賽車場首次舉辦集結搖滾音樂演唱、經典老車巡禮、美食市集的大型音樂祭，嘉年...

「香鷄城」回來了！4種口味雞腿、小肉豆、雞翅在家也能吃

以手扒雞起家、陪伴許多5、6年級生的「香鷄城」回來了！繼今年5月與「週末炸雞俱樂部」快閃合作推出期間限定「水牛城辣雞翅」...

暑假集客 宏匯展開日本展 Global Mall推動漫公仔展

百貨暑假熱鬧集客，宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。這次規模較去年一口氣增加近20家櫃位，共邀集34家美...

木柵保儀路木箱豆花8月底熄燈 網：快把握機會去吃

木柵景文中學附近、位於保儀路與永安街口的「木箱豆花小攤車」，是許多木柵人最愛的夏日甜品之一；不料店家在7月31日晚間無預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。