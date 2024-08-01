中衛口罩與杜蕾斯保險套聯名 分別保護上下半身

炎炎夏日，不管口罩與保險套都主張輕、透、薄，才「戴得住」。CSD中衛口罩最近即與全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，推出超大衛生套造型鋁箔包，內裝超薄3D立體口罩的禮盒，CSD中衛行銷經理周令怡打趣說，「口罩是保護上半身，保險套是保護下半身，誰說不速配呢？」

CSD中衛繼7月舉辦年度品牌月活動，與知名零食品牌「77乳加」聯名，推出「CSD x 77 聯名潮玩禮盒」=力還有優惠活動，口罩與巧克力的組合就讓很多消費者感到好奇，最近再聯手全球知名保險套品牌「Durex杜蕾斯」合作，幽默推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，更令人目瞪口呆。

CSD中衛行銷經理周令怡說，大熱天戴口罩不容易，為了讓民眾能在酷暑時節依舊舒適戴口罩，中衛「輕、透、薄」3D立體口罩，而保險套品牌「杜蕾斯」也強調輕、透、薄，兩大品牌因此創意推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，比衛生套尺寸放大9倍的趣味包裝，也成功引起消費者熱烈討論。

周令怡說，聯名款除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，內含一片聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝保套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。

中衛強調，「CSD x Durex聯名3D立體口罩」只送不賣，今天至8月10日期間，在電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含保險套的組合商品，即贈一盒聯名限量透明禮盒；今天至8月31日止，到CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店購買各自系列商品，則贈送聯名立體口罩1片。