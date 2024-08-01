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高爾宣、麋先生、滅火器來表演 麗寶賽道搖滾搶票最後倒數
麗寶樂園渡假區將辦「麗寶賽道搖滾嘉年華」，在麗寶賽車場首次舉辦集結搖滾音樂演唱、經典老車巡禮、美食市集的大型音樂祭，嘉年華活動搶票最後倒數一周。
嘉年華活動本月10日、11日一連兩天，現場音樂表演種類有流行樂、搖滾樂、嘻哈饒舌等多種風格，這次邀請多組熱血樂團輪番上陣，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣OSN、人氣樂團麋先生、王ADEN、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、老破麻、Multiverse、福夢FUMON、胖虎 punkhoo、粗大BAND、SHOOTUP、莉莉周她說、Dizlike、EmptyORio等藝人與樂團。
另有經典老車巡禮，將邀請多家老車俱樂部夥伴駕駛古董愛車，在國際級 G2 賽道上繞行，可至看台區欣賞經典古董車的迷人風采，繞行後停在賽車場PIT 房，讓觀眾能近距離欣賞並拍照留念；市集有美食餐車與文創手作，包括古巴三明治、日式鬆餅、Taco、美式煙燻BBQ、咖啡、冰品、烘焙等多個餐車，DIY風格手作、古著選物等主題市集攤位。
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