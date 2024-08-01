「香鷄城」回來了！4種口味雞腿、小肉豆、雞翅在家也能吃

以手扒雞起家、陪伴許多5、6年級生的「香鷄城」回來了！繼今年5月與「週末炸雞俱樂部」快閃合作推出期間限定「水牛城辣雞翅」之後，香鷄城即日起於MOMO購物、蝦皮商城推出全新系列商品，包括「祖傳秘醬烤雞腿」、「西式煙燻雞腿」等品項，讓民眾在家就能輕鬆享用，消費滿額再贈「小肉豆」1包，價值128元。

延續經典手扒雞風味推出的「祖傳秘醬烤雞腿」，刷上傳承三代、數十種中藥香料與雞骨高湯熬製而成的秘製烤醬，味道甘甜不膩，讓人重溫三十年前的回憶。除此之外，傳承茶香琵琶雞風味的「西式煙燻雞腿」同步強勢登場，使用櫸木長時間煙燻，香氣清爽。香雞城也以台式咖哩煲仔飯出發，推出「古早味咖哩燉雞腿」和「日式蔬果咖哩燉雞腿」兩種不同風味產品，各有不同特色。