「香鷄城」回來了！4種口味雞腿、小肉豆、雞翅在家也能吃
以手扒雞起家、陪伴許多5、6年級生的「香鷄城」回來了！繼今年5月與「週末炸雞俱樂部」快閃合作推出期間限定「水牛城辣雞翅」之後，香鷄城即日起於MOMO購物、蝦皮商城推出全新系列商品，包括「祖傳秘醬烤雞腿」、「西式煙燻雞腿」等品項，讓民眾在家就能輕鬆享用，消費滿額再贈「小肉豆」1包，價值128元。
延續經典手扒雞風味推出的「祖傳秘醬烤雞腿」，刷上傳承三代、數十種中藥香料與雞骨高湯熬製而成的秘製烤醬，味道甘甜不膩，讓人重溫三十年前的回憶。除此之外，傳承茶香琵琶雞風味的「西式煙燻雞腿」同步強勢登場，使用櫸木長時間煙燻，香氣清爽。香雞城也以台式咖哩煲仔飯出發，推出「古早味咖哩燉雞腿」和「日式蔬果咖哩燉雞腿」兩種不同風味產品，各有不同特色。
不僅雞腿產品，「水牛城辣雞翅」本次也再度登場，擁有酸辣鹹香的多層次滋味，另還有「正宗臺式鹹酥雞」、「Q彈小肉豆」、「黑胡椒優鮮雞塊」與「特級雞塊」等不同產品，讓消費者不用出門排隊也能輕鬆享用。為慶祝新品登場，8月1日至8月8日至蝦皮商城「香雞城官方旗艦館」消費滿999元，送市價128小肉豆1包，滿1,500元再折150元。蝦皮商城於8月1日至8月7日送粉絲開幕折價券，滿1,299享85折優惠，最高折250。另外，8月1日至8月8日至MOMO購物「香雞城」消費，滿999元送市價128的小肉豆1包，8月19日至8月22日消費滿999元，可享有95折優惠。
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