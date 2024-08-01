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暑假集客 宏匯展開日本展 Global Mall推動漫公仔展

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。圖／宏匯廣場提供

百貨暑假熱鬧集客，宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。這次規模較去年一口氣增加近20家櫃位，共邀集34家美食小點、日貨零食、手作工藝逸品等店家設展。

現場將販售現做日式熟食及老字號甜品，去年日本展深受歡迎的燒烤串物「串仟、藤八郎」、鮮味十足的魷魚絲「川島之味」、京都抹茶百年老店「TSUJIRI 辻利茶舖」、國民銅板美食「銀座サクサク」酥炸多汁的和牛肉餅、正港沖繩黑糖及燒酎的「達正」等美食陣容今年再次回歸。日本展空間也運用日式建築與祭典風格設計攤位，帶來滿滿夏日氛圍。

當中「熊本熊/鯛魚燒」推出魚與熊掌都兼得1+1限定優惠100元組合；「TSUJIRI辻利茶舖」帶來辻利雙茶蛋糕優惠組；卡哇伊的「MONARIO」熊本熊燒5入優惠價。另有「ド.ド.ド.DONUTS」爆漿甜甜圈以及「妹妹今川燒」等招牌日本甜點。展期間有每日限定好物，8月5日至8月16日周一至周五期間，於日本展當日累計消費滿888元送和風餐具一組。

Global Mall即日起至8月11日推出「跨世代動漫公仔展」，以「寶可夢」、「航海王」、「火影忍者」三大主題，於全台八店展出不同人氣角色模型公仔，全台共計超過600個小型公仔、動漫雕像，現場也展示經典漫畫牆，最適合跨世代親子共遊。日本慵懶療癒系「拉拉熊」現身Global Mall新北中和，即日起至8月5日以「Sanmin Ocean World」主題，融合拉拉熊海底世界場景營造夏日悠游氛圍，快閃店也準備上千款周邊商品，與多款為全新周邊，單筆消費滿1,000元送限量「小白熊限定磁鐵」一個。

宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場於8月2日至8月18日於11樓展開日本展。圖／宏匯廣場提供
8月6日每日一物，「食べ物屋 京」日式經典鐵板料理大阪燒原價250元，特價150元，限量10組。圖／宏匯廣場提供
8月6日每日一物，「食べ物屋 京」日式經典鐵板料理大阪燒原價250元，特價150元，限量10組。圖／宏匯廣場提供
「札幌炒麵」日式燒麵，180元。圖／宏匯廣場提供
「札幌炒麵」日式燒麵，180元。圖／宏匯廣場提供
「ド.ド.ド.DONUTS」爆漿甜甜圈每個80-100元。圖／宏匯廣場提供
「ド.ド.ド.DONUTS」爆漿甜甜圈每個80-100元。圖／宏匯廣場提供
「TSUJIRI辻利茶舖」推出辻利雙茶蛋糕優惠組，原價1,380元，特價1,299元。圖／宏匯廣場提供
「TSUJIRI辻利茶舖」推出辻利雙茶蛋糕優惠組，原價1,380元，特價1,299元。圖／宏匯廣場提供
Global Mall即日起至8月11日推出「跨世代動漫公仔展」，以「寶可夢」、「航海王」、「火影忍者」三大主題，於全台八店展出不同人氣角色模型公仔。圖／Global Mall提供
Global Mall即日起至8月11日推出「跨世代動漫公仔展」，以「寶可夢」、「航海王」、「火影忍者」三大主題，於全台八店展出不同人氣角色模型公仔。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「Sanmin Ocean World」快閃店，帶來拉拉熊海洋系列新品。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「Sanmin Ocean World」快閃店，帶來拉拉熊海洋系列新品。圖／Global Mall提供

日本 熊本熊 美食

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