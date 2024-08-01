奪巴黎奧運首面獎牌！吳詩儀家中麵店湧入網友刷好評：五星給詩儀
隨著巴黎奧運持續進行中，台灣選手吳詩儀在拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），成功取得4強門票，因奧運制度因素，目前吳詩儀已經保底銅牌，持續往金牌邁進。吳詩儀家中所經營的餐廳「文湖21雞湯麵」，今夜也已陸續出現祝福之意的五星好評，留言網友也表示「這五星給詩儀 恭喜奪牌」、「一家養出奧運運動好手的優質麵店」
隨著吳詩儀晉級四強，代表將為台灣拿下本屆奧運首面獎牌，並繼續挑戰金牌，令支持者們感到相當興奮。吳詩儀家中所經營的「文湖21雞湯麵」，本身即是內湖極具人氣的麵店，最大的特色，就是店內只販售一款「雞湯蕎麥麵」，另外還有豬排、雞里肌，還有煙燻豬耳朵、開胃木耳、涼拌小黃瓜等小菜，乃是許多內湖人的口袋名單，在Google map累積超過1,100則評論，平均獲得4.4分。
為了支持吳詩儀，文湖21雞湯麵在7月下旬就已經於店內舉行應援活動，共計送出200份小菜兌換券，也吸引許多粉絲支持。隨著吳詩儀在賽場上的好表現，已經有許多網友紛紛刷五星好評支持店家，表示「這五顆星是送給2024巴黎奧運為國爭光拿到首面獎牌的詩儀」、「恭喜奪牌」
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