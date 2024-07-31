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源自北非的自由與不羈 JAMEI CHEN 2024秋冬系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
多層次的亮片刺繡連袖長裙，隱約看得見伊斯蘭傳統服裝的身影、閃耀且自信。記者／沈昱嘉攝影
多層次的亮片刺繡連袖長裙，隱約看得見伊斯蘭傳統服裝的身影、閃耀且自信。記者／沈昱嘉攝影

異國情調的文化之旅、總能為創作帶來全新繆思。台灣資深時尚設計師陳季敏今日發表2024秋冬系列，從一趟北非摩洛哥的旅途獲得啟發、轉譯為織品時裝的輪廓身形，同時本季並以「Thé à la menthe」（摩洛哥薄荷茶）為題，內蘊款待之情，獻上一「服」揉和矜貴、華麗與雋永的溫暖異國滋趣。

設計師陳季敏接受專訪時表示，「好的的面料是有表情的。」她並深信好的輪廓或設計一定要有更好的剪裁、做工跟質感，「因為質感最會說話。」本季全數32套發表籌備長達一年，陳季敏嘗試打破既有框架，運用異國元素但也能與現代風格接軌，熱愛旅行的她除喜愛異國文化的洗禮，並認為無論服裝設計、旅行都是不斷地跳脫，進而尋找到心中的一塊理想風景。

大秀從一套白色繫繩的多層次長洋裝與褲裝開始。不同材質的編織帽飾貫穿全場，模特兒悉數結起了結合礦石的細長髮辮，加上氣勢磅礡的人生吟誦或鼓點樂音，緩緩為現場披上一層源起北非的古老氣場。從馬拉喀什（Marrakesh）、卡薩布蘭卡（Casablanca）、舍夫沙萬（Chefchaouen），以致撒哈拉沙漠...摩洛哥知名的文化景點化成金、藍、白、紅等多樣色彩的交織。長至腳踝、輪廓寬鬆適合全身型的摩洛哥傳統服飾「Kaftan」（也稱Caftan）被加以改造，以連袖方式呈現；多層次的薄紗、手工刺繡、長短袖的交織，更像摩洛哥這塊土地至今所乘載的法國、猶太、伊斯蘭...多文明脈絡的共融。

服裝的鈕扣亦別有玄機，每顆皆由陳季敏委由台灣陶瓷工作室製成別緻的陶瓷鈕扣，也呼應陶瓷技藝曾在2022年時被認可為摩洛哥的非物質文化遺產。雖是秋冬系列，但輕盈與行走的空間感仍是JAMEI CHEN的設計特色，尤其限量的「影像系列」更將陳季敏於摩洛哥之旅中以攝影紀錄的建築、灰泥濕壁畫、伊斯蘭幾何圖騰反覆鋪排，成為繁盛鮮明的印花，最終隨衣棠身形的擺動，召喚出源自北非、兼容當代的自由、輕巧與不羈。

摩洛哥傳統服飾「Kaftan」（也稱Caftan）被加以改造，搭配上細長墜鍊、手工帽飾，呈現北非與當代的風格交集。記者／沈昱嘉攝影
摩洛哥傳統服飾「Kaftan」（也稱Caftan）被加以改造，搭配上細長墜鍊、手工帽飾，呈現北非與當代的風格交集。記者／沈昱嘉攝影
黑、白交織的半透蕾絲削肩高領連身裙，在行走間似穿越了文化脈絡與地景疆界。記者／沈昱嘉攝影
黑、白交織的半透蕾絲削肩高領連身裙，在行走間似穿越了文化脈絡與地景疆界。記者／沈昱嘉攝影
連身長裙、手工帽飾、以致風衣上的陶瓷鈕扣、多層次的皮革編織項鍊，讓本季JAMEI CHEN 2024秋冬系列洋溢著質感細節。記者／沈昱嘉攝影
連身長裙、手工帽飾、以致風衣上的陶瓷鈕扣、多層次的皮革編織項鍊，讓本季JAMEI CHEN 2024秋冬系列洋溢著質感細節。記者／沈昱嘉攝影
JAMEI CHEN 2024秋冬系列以「摩洛哥薄荷茶」為題，呈現32套異國風情也融入當代的服裝設計。記者／沈昱嘉攝影
JAMEI CHEN 2024秋冬系列以「摩洛哥薄荷茶」為題，呈現32套異國風情也融入當代的服裝設計。記者／沈昱嘉攝影
資深服裝設計師陳季敏。記者／沈昱嘉攝影
資深服裝設計師陳季敏。記者／沈昱嘉攝影

摩洛哥 服裝 設計師

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