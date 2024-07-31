林柏宏伴「它」入睡 每天都沉浸在最「水」的香氣中

迪奧（Dior）的男香曠野之心（SAUVAGE）系列自2015年推出以來，以遼闊原野的氣息，深受歡迎，更連續二年榮獲全台男香第一名。2024年，素有香氛鬼才之稱的迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian，首次為SAUVAGE系列推出全新力作，打造全新「迪奧曠野之心澄澈香精」（SAUVAGE EAU FORTE），以「水」所象徵的自然力量為靈感。歡慶上市，品牌自2024年8月1日起至8月26日止，於新光三越台北信義新天地A8館開設全台唯一的「迪奧SAUVAGE曠野之境」快閃體驗空間，品牌香水大使林柏宏更於今日現身開幕活動，分享自己的香氛經驗。

林柏宏透露自己有收藏香水的習慣，約有十種不同的香水，也會根據每天不同的場合與需求換用不同的香氛。這次全新上市的迪奧曠野之心澄澈香精，以水為靈感，並融合冷香料、白色薰衣草、麝香木等不同植物，他認為整體清新感受非常適合夏季使用。尤其這是品牌首次推出「無酒精水基底配方」的香精，略帶乳香的柔潤，他會在睡前噴香使用，能在清新舒適的香氣中一夜好眠。