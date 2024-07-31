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林柏宏伴「它」入睡 每天都沉浸在最「水」的香氣中

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迪奧香水大使林柏宏。圖／迪奧提供
迪奧香水大使林柏宏。圖／迪奧提供

迪奧（Dior）的男香曠野之心（SAUVAGE）系列自2015年推出以來，以遼闊原野的氣息，深受歡迎，更連續二年榮獲全台男香第一名。2024年，素有香氛鬼才之稱的迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian，首次為SAUVAGE系列推出全新力作，打造全新「迪奧曠野之心澄澈香精」（SAUVAGE EAU FORTE），以「水」所象徵的自然力量為靈感。歡慶上市，品牌自2024年8月1日起至8月26日止，於新光三越台北信義新天地A8館開設全台唯一的「迪奧SAUVAGE曠野之境」快閃體驗空間，品牌香水大使林柏宏更於今日現身開幕活動，分享自己的香氛經驗。

林柏宏透露自己有收藏香水的習慣，約有十種不同的香水，也會根據每天不同的場合與需求換用不同的香氛。這次全新上市的迪奧曠野之心澄澈香精，以水為靈感，並融合冷香料、白色薰衣草、麝香木等不同植物，他認為整體清新感受非常適合夏季使用。尤其這是品牌首次推出「無酒精水基底配方」的香精，略帶乳香的柔潤，他會在睡前噴香使用，能在清新舒適的香氣中一夜好眠。

全台唯一的「迪奧SAUVAGE曠野之境」快閃活動能一次體驗到SAUVAGE曠野之境全系列不同香水的細膩氣息。其中「SAUVAGE沉浸式香水體驗區」，能在在三面大型LED螢幕牆面環繞營造某一款香水的情境，是視覺與嗅覺的雙重饗宴。好評如潮的「曠野之心紳仕沙龍」強勢回歸，2024年8月1日至8月11日更攜手台北「酷貓理髮廳」提供專業男仕理容服務。凡周末於活動現場任一消費，即可享「曠野之心特調飲品」乙杯，為「SAUVAGE曠野之境」畫下完美句點；快閃期間更有不同程度的滿額贈禮。即日起可透過新光三越APP或官網預約體驗，（需預收預約訂金500元），名額有限，額滿為止。

迪奧曠野之境快閃活動，消費滿額可獲得迪奧SAUVAGE曠野之心男士毛巾禮。圖／迪奧提供
迪奧曠野之境快閃活動，消費滿額可獲得迪奧SAUVAGE曠野之心男士毛巾禮。圖／迪奧提供
迪奧曠野之心快閃活動的SAUVAGE沉浸式香氛體驗區。圖／迪奧提供
迪奧曠野之心快閃活動的SAUVAGE沉浸式香氛體驗區。圖／迪奧提供
迪奧曠野之境快閃活動，消費滿8,000元可享旅行行李吊牌客製服務。圖／迪奧提供
迪奧曠野之境快閃活動，消費滿8,000元可享旅行行李吊牌客製服務。圖／迪奧提供
全新《迪奧SAUVAGE曠野之心澄澈香精》60ML，4,300元；100ML，5,600元。圖／迪奧提供
全新《迪奧SAUVAGE曠野之心澄澈香精》60ML，4,300元；100ML，5,600元。圖／迪奧提供
全新《迪奧SAUVAGE曠野之心澄澈香精》60ML，4,300元；100ML，5,600元。圖／迪奧提供
全新《迪奧SAUVAGE曠野之心澄澈香精》60ML，4,300元；100ML，5,600元。圖／迪奧提供
迪奧香水大使林柏宏在迪奧曠野之境快閃活動上體驗旅行行李吊牌客製服務。圖／迪奧提供
迪奧香水大使林柏宏在迪奧曠野之境快閃活動上體驗旅行行李吊牌客製服務。圖／迪奧提供
迪奧曠野之境快閃活動，消費滿額可獲得迪奧SAUVAGE曠野之心隨行盥洗包兩件禮。圖／迪奧提供
迪奧曠野之境快閃活動，消費滿額可獲得迪奧SAUVAGE曠野之心隨行盥洗包兩件禮。圖／迪奧提供
迪奧曠野之心快閃活動。圖／迪奧提供
迪奧曠野之心快閃活動。圖／迪奧提供
迪奧香水大使林柏宏。圖／迪奧提供
迪奧香水大使林柏宏。圖／迪奧提供

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