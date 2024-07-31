快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

限時8天！全聯中元採購滿千送800點 小時達這2天再加碼滿額現折200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中元感恩祭拜，到全聯傳統糕餅一次買齊。圖／全聯福利中心提供
中元感恩祭拜，到全聯傳統糕餅一次買齊。圖／全聯福利中心提供

迎接年度最大普度商機，全聯最大檔「中元感恩月」強勢開檔，超過3,000款商品挑戰全年最低價，同時祭出福利卡限定、近百件買1送1超殺商品，可享最高16.6%回饋，中元檔期指定日期使用全支付或PX Pay全額支付，就享單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1,200元，限量再贈360福利點。全聯也特別針對全店日用品加碼，8月11日前每周六、日單筆消費每滿499元，即可現折50元，還有指定品牌滿額點數加倍送。

來不及出門買，全聯「小時達」也可滿足臨時要拜的需求，一鍵下單最快30分鐘送到家。中元節除了同享加碼日用全支付/PX Pay結帳，滿1,000元贈800限時福利點、指定週末日用品每滿499元，贈500福利點之外，8月3、4日2天限時加碼，單筆每滿1,200元，輸入指定折扣碼「見鬼的便宜」現折200元，再搭配滿千贈點、日用品加碼等優惠，整單最低下殺6.9折。全聯「隔日達」則是祭出箱購0元免運，指定日期折價券、點數瘋狂大放送，最高21,000福利點加碼送，讓你線上線下買都便宜。

每年備受矚目的全聯中元廣告也強勢回歸，今年打出「存好心、備好料、看好戲」的概念，首度與鬼月強檔國片「鬼才之道」合作，呼籲「不要酒駕、不要背叛他人感情、不要製造環境髒亂」，8月4日前福利卡友單筆消費每滿400元，登錄還可抽國片「鬼才之道」電影票2張。

另外，大潤發即日起至8月8日推出「慶讚中元 普渡超激省」優惠活動，拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，破萬種商品祭出優惠外，於指定日期單筆消費滿2,000元，即送9折現金抵用券優惠，更可用299元加價購時尚摺疊購物車乙台，還有週週推出低價必買品下殺7折。

就等這一檔！全聯「中元感恩月」3,000款商品挑戰全年最低價。圖／全聯福利中心提供
就等這一檔！全聯「中元感恩月」3,000款商品挑戰全年最低價。圖／全聯福利中心提供
普度備貨用全支付、PX Pay，指定日買日用品最高享16.6％回饋。圖／全聯福利中心提供
普度備貨用全支付、PX Pay，指定日買日用品最高享16.6％回饋。圖／全聯福利中心提供

拜拜 普度 鬼月

延伸閱讀

全聯1醬料沾水餃口感升級 愛用者力推：成分單純不死鹹

阪急麵包去年創12億元業績！全聯佈局烘焙事業 3大策略是關鍵

全聯「1滅蟑神器」超強！他實測小強全死光 店員曝：賣到來不及補貨

直擊日本阪急麵包產線！全聯「平替版星巴克可頌」美味秘訣靠這技術

相關新聞

限時8天！全聯中元採購滿千送800點 小時達這2天再加碼滿額現折200元

迎接年度最大普度商機，全聯最大檔「中元感恩月」強勢開檔，超過3,000款商品挑戰全年最低價，同時祭出福利卡限定、近百件買...

范少勳帥曬Prada秋冬新裝 尼龍上身「Chill Chill的」

Prada今日為2024秋冬系列正式上市，活動於Prada微風廣場本館專門店舉辦，並邀請藝人柯佳嬿與范少勳出席。由於Pr...

雙冠軍聯手！JAMESON攜手調酒教父Aki 打造線上課程

全球銷售第一的愛爾蘭威士忌品牌尊美醇（JAMESON），攜手華人雞尾酒教父、三次世界調酒比賽冠軍王偉勳（Aki Wang...

萬波×OSAMU GOODS聯名 3款週邊＋超萌包裝通通帶回家

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」今夏將攜手日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」推出一系列週邊商品，包括夏日防水袋、文具...

蝦皮購物「8.8爸氣購物節」祭哈利波特「好禮雙重奏」

赴日旅遊熱潮不斷，蝦皮購物「8.8爸氣購物節」即日起至8月8日豪祭「好禮雙重奏」，只要8月8日當天於站上任下一單，就有機...

米其林新入選餐廳「AKIN」夏季菜單 南洋惹味振奮味蕾

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，今年六月獲《臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。