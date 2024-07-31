限時8天！全聯中元採購滿千送800點 小時達這2天再加碼滿額現折200元

迎接年度最大普度商機，全聯最大檔「中元感恩月」強勢開檔，超過3,000款商品挑戰全年最低價，同時祭出福利卡限定、近百件買1送1超殺商品，可享最高16.6%回饋，中元檔期指定日期使用全支付或PX Pay全額支付，就享單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1,200元，限量再贈360福利點。全聯也特別針對全店日用品加碼，8月11日前每周六、日單筆消費每滿499元，即可現折50元，還有指定品牌滿額點數加倍送。

來不及出門買，全聯「小時達」也可滿足臨時要拜的需求，一鍵下單最快30分鐘送到家。中元節除了同享加碼日用全支付/PX Pay結帳，滿1,000元贈800限時福利點、指定週末日用品每滿499元，贈500福利點之外，8月3、4日2天限時加碼，單筆每滿1,200元，輸入指定折扣碼「見鬼的便宜」現折200元，再搭配滿千贈點、日用品加碼等優惠，整單最低下殺6.9折。全聯「隔日達」則是祭出箱購0元免運，指定日期折價券、點數瘋狂大放送，最高21,000福利點加碼送，讓你線上線下買都便宜。

每年備受矚目的全聯中元廣告也強勢回歸，今年打出「存好心、備好料、看好戲」的概念，首度與鬼月強檔國片「鬼才之道」合作，呼籲「不要酒駕、不要背叛他人感情、不要製造環境髒亂」，8月4日前福利卡友單筆消費每滿400元，登錄還可抽國片「鬼才之道」電影票2張。