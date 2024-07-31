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統一集團歡慶父親節 近一萬實體通路一同慶祝

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
統一集團歡慶父親節，近一萬實體通路一同慶祝。圖／統一提供
統一集團歡慶父親節，近一萬實體通路一同慶祝。圖／統一提供

統一（1216）集團推出父親節鮮花販售活動，串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等超過10個品牌，近一萬個實體通路，準備逾4萬朵空運進口石斛蘭，且自8月3日起可至7-ELEVEN限定門市選購空運進口石斛蘭，並推出限量精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇。

統一企業集團自8月6日至8月8日止展開活動，OPENPOINT會員於7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、博客來等逾13個線上線下指定通路，購買指定商品或單筆消費滿888元起，再享點數10倍送。

全台7-ELEVEN門市的CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與指定商品同品項買一送一，滿足爸爸保健需求，即日起多款指定精補禮盒任選2件95折，「韓國熊津紅蔘飲系列」也推出買一送一優惠。

8月4日起至8月8日止，統一時代百貨台北店會員於當日全館指定櫃位消費累計滿2,000元即贈送「空運進口石斛蘭」一支，高雄夢時代會員當日全館指定櫃位消費滿3,000元贈送一支；至康是美購買「空運進口石斛蘭」單支188元，金卡會員滿2,888元即免費送1支；BEING sport入會、購課及館內消費滿888元或BEING spa單筆消費金額滿3,888元即贈送石斛蘭一支；星巴克於8/8(四)當日歡慶父親節單筆消費滿1,688元，即可獲得「空運進口石斛蘭」一支。

父親節 統一時代百貨

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