范少勳帥曬Prada秋冬新裝 尼龍上身「Chill Chill的」

Prada今日為2024秋冬系列正式上市，活動於Prada微風廣場本館專門店舉辦，並邀請藝人柯佳嬿與范少勳出席。由於Prada微風廣場專門店已進行全面改裝，未來除全系列服裝外，更將成為全台灣唯ㄧ販售Prada Home Collection之店舖，格外令人期待。

今日出席活動時，柯佳嬿身穿上一襲裝飾以大量蝴蝶結的黑色綢緞洋裝，並搭配黑色絲質及膝褲，俐落之餘也充滿女性的嫵媚，並搭配Aimée皮革肩背包、長靴；范少勳則以鐵灰色羊毛大衣內搭綠色尼龍高領上衣、黑色尼龍長褲，更凸顯腰間以Prada經典三角形設計的白色皮腰帶，未來、幾何感十足。

原本喜愛寬鬆穿著的范少勳，並特別喜愛今日身上以再生尼龍Re-Nylon製作的緊身褲，表示觸感舒適，同時由其腰帶更以Prada經典的三角形為元素設計，「正式當中又有一種舒適感，有一種chill chill的感覺、我自己很喜歡。」原本出身游泳專業的他，並分享對本屆奧運中的「花式跳水」特別有興趣，「有很多很多細節、不管是默契也好、肢體的展現度也好，滿吸引我的。」

身穿黑色手工蝴蝶結洋裝的柯佳嬿則也對同款的粉色設計相當有興趣，並笑稱如果穿上粉色款式、會讓她想綁上兩個「高的雙馬尾」、展現柯佳嬿的俏皮一面。同時她再推薦Prada本季的另一款高領尼龍運動連身大衣，因為其「俐落有型、不會過季」，加上機能風格鮮明的雙拉鍊設計更讓她大讚：「超帥的！」

Prada 2024秋冬男女裝聚焦於1920、1950與維多莉亞的懷舊風格，並將西裝大量拆解進入服裝。維多莉亞時期的古典宮廷風襯裙推出內搭、內穿多種組合，時而拼接上正面的西裝長褲，展現雌雄同體的力量感，嚴肅之餘也散發懷舊柔美。西裝釦頭的腰帶除先前成為Buckle包的靈感來源，本季並成為一搶眼配件：可扣起的寬版手環，並有皮革、Re-Nylon兩種材質，後者並具戲劇性的刺繡裝飾，同時Ry-Nylon包款也首次出現刺繡裝飾的超迷你後肩背包款。