雙冠軍聯手！JAMESON攜手調酒教父Aki 打造線上課程

全球銷售第一的愛爾蘭威士忌品牌尊美醇（JAMESON），攜手華人雞尾酒教父、三次世界調酒比賽冠軍王偉勳（Aki Wang），重磅推出「出手就高手的PARTY JAM調酒攻略——世界冠軍Aki帶你快速搞定各種聚會調酒」線上課程。這套課程結合全台最大線上課程平台 PressPlay Academy，推出能輕鬆搞定15種不同聚會與派對情境的實用調酒課程內容，涵蓋高達45款調酒教學，獨家公開世界冠軍Aki的獨創調酒心法，預定8月1日在 PressPlay Academy 正式開賣。課程原價4,980元，至9月15日前推出限時早鳥方案，越早購買、享受越多優惠。

此次課程更使用高規格電影級設備進行拍攝，為每個聚會情境進行影劇級的美術陳設，提升學習調酒時的沉浸式氛圍。Aki以近30年的專業調酒歷練，以及對生活獨到的理解，濃縮為16堂調酒課程精華。透過這套課程，Aki將教你如何利用生活中隨手可得的工具，搭配專門為調酒初學者設計的獨家「1+1+1 調酒心法」——1支萬用威士忌、1種情境，加上1個手法，輕鬆調出專業級的口感，徹底翻轉你對調酒的認知。

除早鳥優惠，至2024年12月15日的優惠販售期間，購買學員還會額外享有以下豐富的優惠與抽獎機會。總銷售達標1,500組，將限量抽出幸運學員，參加Aki的線下實體調酒課程（北、中、南各1場），課程時間以主辦方公告為主；達標2,000組，將抽出5名幸運者獲得保樂力加Professional Bartender Training專業調酒認證課程資格，進一步提升調酒專業能力。此外，總銷售達標1,500人時，將加碼解鎖一支獨家隱藏版課程；達標3,000人時，再次解鎖一支神秘隱藏版課程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康