萬波×OSAMU GOODS聯名 3款週邊＋超萌包裝通通帶回家

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」今夏將攜手日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」推出一系列週邊商品，包括夏日防水袋、文具組、傘繩飲料提袋等不同品項。聯名期間飲品也將換上OSAMU GOODS包裝，完整指定任務，還有機會獲得限量「OSAMU GOODS扇子」。

OSAMU GOODS 作者原田治被譽為「可愛始祖」，插畫角色以簡單的線條搭配鮮艷顏色，呈現濃厚美式復古風格，具有高度辨識度，也成為當年日本「可愛文化」的重要奠基者之一。

萬波島嶼紅茶本次聯名「OSAMU GOODS」推出3款週邊。其中「夏日防水袋」設計使用 OSAMU GOODS 標誌性的小狗插畫，採用高質感的防水材質製作，既實用又美觀，加購價219元。「傘繩飲料提帶」材質選用尼龍織帶和傘繩設計，輕巧且容易攜帶，可調節傘繩搭配不同杯型，加購價169元。「OSAMU GOODS 文具組」包含繩扣式公文袋、筆記本（三款）和標籤貼（一組），全部採用 OSAMU GOODS 的經典插畫元素，帶來滿滿的童真趣味，加購價279元。