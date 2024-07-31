聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬波×OSAMU GOODS聯名 3款週邊＋超萌包裝通通帶回家
連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」今夏將攜手日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」推出一系列週邊商品，包括夏日防水袋、文具組、傘繩飲料提袋等不同品項。聯名期間飲品也將換上OSAMU GOODS包裝，完整指定任務，還有機會獲得限量「OSAMU GOODS扇子」。
OSAMU GOODS 作者原田治被譽為「可愛始祖」，插畫角色以簡單的線條搭配鮮艷顏色，呈現濃厚美式復古風格，具有高度辨識度，也成為當年日本「可愛文化」的重要奠基者之一。
萬波島嶼紅茶本次聯名「OSAMU GOODS」推出3款週邊。其中「夏日防水袋」設計使用 OSAMU GOODS 標誌性的小狗插畫，採用高質感的防水材質製作，既實用又美觀，加購價219元。「傘繩飲料提帶」材質選用尼龍織帶和傘繩設計，輕巧且容易攜帶，可調節傘繩搭配不同杯型，加購價169元。「OSAMU GOODS 文具組」包含繩扣式公文袋、筆記本（三款）和標籤貼（一組），全部採用 OSAMU GOODS 的經典插畫元素，帶來滿滿的童真趣味，加購價279元。
聯名週邊商品將於 8月1日於萬波全台門市發售，只要購買萬波任一飲品，即可加購一款週邊商品、購買2杯飲品可加購2款，以此類推。在聯名期間，萬波的杯子、封膜、塑膠袋也都使用 OSAMU GOODS 的插畫設計。8月3日、8月4日，在「台中中清店」、「台中豐原店」，只要購買「芒果河粉、楊枝甘露、愛玉酸梅冰、桂圓綠豆蒜」任一飲品，並完成打卡任務，就可獲得OSAMU GOODS扇子1支，每間店限量100支，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言