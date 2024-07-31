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萬波×OSAMU GOODS聯名 3款週邊＋超萌包裝通通帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
萬波島嶼紅茶聯名日本可愛始祖OSAMU GOODS，推出一系列週邊商品。圖／萬波島嶼紅茶提供
萬波島嶼紅茶聯名日本可愛始祖OSAMU GOODS，推出一系列週邊商品。圖／萬波島嶼紅茶提供

連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」今夏將攜手日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」推出一系列週邊商品，包括夏日防水袋、文具組、傘繩飲料提袋等不同品項。聯名期間飲品也將換上OSAMU GOODS包裝，完整指定任務，還有機會獲得限量「OSAMU GOODS扇子」。

OSAMU GOODS 作者原田治被譽為「可愛始祖」，插畫角色以簡單的線條搭配鮮艷顏色，呈現濃厚美式復古風格，具有高度辨識度，也成為當年日本「可愛文化」的重要奠基者之一。

萬波島嶼紅茶本次聯名「OSAMU GOODS」推出3款週邊。其中「夏日防水袋」設計使用 OSAMU GOODS 標誌性的小狗插畫，採用高質感的防水材質製作，既實用又美觀，加購價219元。「傘繩飲料提帶」材質選用尼龍織帶和傘繩設計，輕巧且容易攜帶，可調節傘繩搭配不同杯型，加購價169元。「OSAMU GOODS 文具組」包含繩扣式公文袋、筆記本（三款）和標籤貼（一組），全部採用 OSAMU GOODS 的經典插畫元素，帶來滿滿的童真趣味，加購價279元。

聯名週邊商品將於 8月1日於萬波全台門市發售，只要購買萬波任一飲品，即可加購一款週邊商品、購買2杯飲品可加購2款，以此類推。在聯名期間，萬波的杯子、封膜、塑膠袋也都使用 OSAMU GOODS 的插畫設計。8月3日、8月4日，在「台中中清店」、「台中豐原店」，只要購買「芒果河粉、楊枝甘露、愛玉酸梅冰、桂圓綠豆蒜」任一飲品，並完成打卡任務，就可獲得OSAMU GOODS扇子1支，每間店限量100支，送完為止。

夏日防水袋，加購價219元。圖／萬波島嶼紅茶提供
夏日防水袋，加購價219元。圖／萬波島嶼紅茶提供
OSAMU GOODS 文具組，加購價279元。圖／萬波島嶼紅茶提供
OSAMU GOODS 文具組，加購價279元。圖／萬波島嶼紅茶提供
聯名期間，萬波產品包裝也將使用OSAMU GOODS 的插畫設計。圖／萬波島嶼紅茶提供
聯名期間，萬波產品包裝也將使用OSAMU GOODS 的插畫設計。圖／萬波島嶼紅茶提供
傘繩飲料提帶，加購價169元。圖／萬波島嶼紅茶提供
傘繩飲料提帶，加購價169元。圖／萬波島嶼紅茶提供

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