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蝦皮購物「8.8爸氣購物節」祭哈利波特「好禮雙重奏」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「8.8 爸氣購物節」抽東京奇幻假期商務艙雙人行；8月7日晚間9點收看跨夜直播或即日起至8月8日玩「蝦蝦果園」遊戲再抽超夯「哈利波特魔杖一卡通」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8 爸氣購物節」抽東京奇幻假期商務艙雙人行；8月7日晚間9點收看跨夜直播或即日起至8月8日玩「蝦蝦果園」遊戲再抽超夯「哈利波特魔杖一卡通」。圖／蝦皮購物提供

赴日旅遊熱潮不斷，蝦皮購物「8.8爸氣購物節」即日起至8月8日豪祭「好禮雙重奏」，只要8月8日當天於站上任下一單，就有機會免費和爸爸一同飛往日本「東京哈利波特影城」，體驗奇幻的魔法世界，來場不一樣的親子之旅。

除了超豪華日本旅遊外，華納兄弟全球探索消費性產品部門為慶祝今天（7月31日）為哈利波特生日，攜手蝦皮購物加碼祭出限定好禮，即日起至8月8日於指定店家消費哈利波特系列商品滿1,200元，還可獲得象徵海格祝福的「哈利波特蛋糕絨毛包」（數量有限送完為止）。

蝦皮購物「8.8 爸氣購物節」推出好禮雙重奏，8月8日當天於蝦皮購物下單任一商品，就有機會贏得價值逾10萬元的「東京奇幻假期雙人行」，包含東京往返商務艙機票、東京四晚住宿酒店、東京華納兄弟哈利波特影城入場門票，還有哈利波特巫師袍、魔杖造型一卡通等「巫師入場套裝」一次擁有。

而日前「哈利波特魔杖造型一卡通」推出後即造成轟動，站上開賣不到2分鐘即旋風售罄。為滿足用戶對魔法世界的熱愛，8月7日晚間9點收看跨夜直播或即日起至8月8日玩「蝦蝦果園」遊戲，就有機會免費把「哈利波特魔杖造型一卡通」帶回家，玩「蝦蝦果園」遊戲再加碼領「LEGO樂高哈利波特商品150元優惠券」、「Flight Mode飛航模飾哈利波特商品88折優惠券」等好禮。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

LEGO樂高哈利波特系列分類帽（Talking Sorting Hat魔法學院），蝦皮購物即日起至8月8日優惠價3,419元。圖／蝦皮購物提供
LEGO樂高哈利波特系列分類帽（Talking Sorting Hat魔法學院），蝦皮購物即日起至8月8日優惠價3,419元。圖／蝦皮購物提供
eiP哈利波特iPad鍵盤保護殼－劫盜地圖，蝦皮購物即日起至8月8日優惠價2,590元。圖／蝦皮購物提供
eiP哈利波特iPad鍵盤保護殼－劫盜地圖，蝦皮購物即日起至8月8日優惠價2,590元。圖／蝦皮購物提供
Blender Bottle哈利波特按壓式搖搖杯，蝦皮購物即日起至8月8日優惠價599元。圖／蝦皮購物提供
Blender Bottle哈利波特按壓式搖搖杯，蝦皮購物即日起至8月8日優惠價599元。圖／蝦皮購物提供

一卡通 東京 蝦皮購物

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