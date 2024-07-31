米其林新入選餐廳「AKIN」夏季菜單 南洋惹味振奮味蕾

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，今年六月獲《臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定，即日起推出全新夏季菜單。Chef Kin這次運用鎮江醋的酸度、黃酒凍的醺涼、冬瓜的解熱、山當歸的清香，以及參巴醬、綠豆蔻等南洋惹味振奮夏日味蕾，詮釋出各式頂級海陸食材的豐美滋味。季節套餐每位7,880元＋10%，共12道餐點，採無菜單料理方式隨季節與產地更迭調整餐點內容；週末假期午間提供短版菜單，可輕鬆舒心地享有美味儀式感，每位5,880元＋10%共8道餐點。

「松葉蟹、綠豆蔻、黃酒」發想自蘇杭醉蟹，將與中式紹興風味相近的法國黃酒（Vin jaune），加入澄清番茄水、柚醋製成剔透醇香黃酒凍，拌入甘鮮細緻松葉蟹肉，與綠豆蔻美乃滋涼筍、嫩滑蓴菜一齊入口，酒漬枸杞的甘甜畫龍點睛，悠長酒韻是東方熟悉的醉心滋味，爽涼口感讓豔夏吹來徐徐涼風。

「馬糞海膽、金桔、大葉」自Chef Kin最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，以自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸，底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與鮮甜綿密海膽完美融合，口感與溫度看似衝突，卻於舌尖卻形成美妙口感，鮮美滋味綿延悠長。

「金目鯛、冬瓜盅、薏仁」以Chef Kin兒時夏季常喝的清熱退火港式冬瓜薏仁陳皮煲湯為創作靈感，取冬瓜融合魚高湯、陳皮、羅望子製作爽口微酸醬汁，搭佐炭烤日本金目鯛，細質肥美肉質襯以口感甜脆的炭烤水蓮，火炬薑呼應叻沙油辛香氣息。

海鮮主餐獻上有海中藍鑽美譽，奢華夢幻的鮮活藍龍蝦，生長期約一般龍蝦兩倍長，數量稀少珍貴，6至8月正為其盛產期，蝦肉細緻飽滿、濃郁甘美。「龍蝦、參巴奶油、西芹根」採炭烤方式直接彰顯藍龍蝦鮮甜原味與彈牙肉質，襯以參巴奶油濃烈惹味，佐綿密清香手工西芹糕，品享極致鮮味。

「羔羊排、煙燻番茄辣椒醬、娃娃菜」選用澳洲貴妃羊8~12月齡羔羊入饌，外層沾裹拌入大蒜、馬告、孜然的香料麵包粉炭烤五分熟，佐以加入宮保辣椒的煙燻番茄辣椒醬，酸辣燻香滋味與濃香肉質相得益彰，蔬菜濃縮汁為炭烤娃娃菜增添亮彩與甘美。

「和牛、綠胡椒、山當歸」採日本九州以永續環境飼育的A5 premium黑樺牛，油花（BMS）達最高等級12，選擇最柔嫩爽口的菲力部位，炭烤三分熟最能體現其高雅香氣及幽微脂肪甘甜，佐以尾韻清新的綠胡椒醬、與甜椒泥平衡肉感，輕盈起司泡沫呼應和牛香氣，翠綠山當歸油的草本清新引領味蕾倘佯原野。