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露天市集攜手 CYBERBIZ 推「平台+品牌官網」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
露天市集與CYBERBIZ策略合作，推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務。圖左為露天市集總經理曾薰儀、右為CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明。記者林海／攝影
露天市集與CYBERBIZ策略合作，推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務。圖左為露天市集總經理曾薰儀、右為CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明。記者林海／攝影

露天市集與全球頂尖智能OMO生態圈的創造者CYBERBIZ宣布策略合作，集結雙方優勢推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務，經由露天市集每月超過1100萬瀏覽人數的平台流量結合CYBERBIZ線上商務與線下整合開店平台，並擁有完整OMO智慧零售解決方案，協助全台消費品牌發揮加乘縱效，以打造開放、共榮的電商媒合生態圈。

露天市集總經理曾薰儀表示，「開放、協同、互聯」是這次露天市集與CYBERBIZ攜手結盟的關鍵，露天與CYBERBIZ的策略結盟，以各自原生優勢為基礎，將電商流量平台和多渠道整合官網兩種服務間的串連整合得以實現，露天聚合線上主題策展市集和線下多樣化商展，與CYBERBIZ一同打造OMO商圈與市集合作新樣態。

曾薰儀表示，未來透過露天與CYBERBIZ的策略結盟，品牌不僅將有更多平台資源、流量和行銷工具能整合運用，也能參與線上主題策展市集和線下多樣化商展，透過整合品牌合作、競合品類互補的方式，達成開發市場、拓展業務和優化品牌價值的目標。

CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明表示，CYBERBIZ一直以來都在思考如何推動台灣電商產業發展，並且如何真正有效幫助品牌店家簡化經營流程，而根據國外的經驗，D2C品牌官網將成為未來電商經營的必要通路。

蘇基明也說，此次攜手露天共同推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務，不僅能為品牌官網「引流」，還能發揮品牌官網的優勢，協助商家深耕品牌經營，透過CYBERBIZ系統，商家可以彙整會員數據資料，進行會員再行銷和自動化行銷等，若商家還有經營線下通路，便能直接實現OMO的營運模式。

蘇基明指出，過往品牌商受限於官網建立後，仍須另外尋找網路流量，以獲得顧客和銷售訂單，透過此次露天市集和CYBERBIZ合作，參與雙平台開店導流方案的品牌商品，將也會同步進入露天市集的搜尋媒合，透過千萬流量的支持，使品牌官網有新的曝光方式與銷售機會。

蘇基明表示，透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，首先將邀請露天市集旗下商店街店家為第一批加入的對象，自8月1日起商店街的店家即可以選擇優惠的升級方案，立即使用CYBERBIZ方案建立品牌官網，並享有露天市集的平台搜尋推廣導流，同時露天市集會將串接商品資料轉移、原平台商店自動轉址、老客戶通知，以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新，簡單、快速地開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。

品牌 流量 電商

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