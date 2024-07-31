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星巴克義式新品登場 義式肉醬佛卡夏、瑪格麗特薄餅讓人胃口大開

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
星巴克義式新品「瑪格麗特薄餅」，此為迷你特製版。圖／500輯攝影團隊
星巴克義式新品「瑪格麗特薄餅」，此為迷你特製版。圖／500輯攝影團隊

炎炎夏日中，想讓味蕾大開，來點星巴克全新義式新品吧！星巴克推出多款輕食新品，充滿香氣的義式餐點，包括義式肉醬佛卡夏、瑪格麗特薄餅，一吃就開胃又愛上，還有選用在地米粉製成的馬斯卡邦輕乳蛋糕，綿密口感中帶有濃濃奶香。星巴克也提供餐點，讓參與第三屆「500Young」頒獎典禮中的各界來賓、得主搶先享用。

500Young頒獎典禮日前舉辦，有多位重量級頒獎嘉賓出席，以及青年與領路人得主等都相偕出席，星巴克特別提供3款義式輕食，讓出席超過130位嘉賓享用，許多賓客一吃義式新品，被濃郁香氣深深吸引，包括電影人王師、設計師葉忠宜、策展人格子與本屆500Young青年得主何庭安等，紛紛拿著多款享用。

全新推出的義式肉醬佛卡夏，採用酥脆的佛卡夏堡體，特別製作濃厚綿密口感的奶油薯泥，搭配上蕃茄燉煮後的義式風味肉醬，香氣十足，馬上就能開胃，讓人一口接著一口停不下來。

星巴克為500Young頒獎典禮，特別客製迷你版新品「義式肉醬佛卡夏」。圖／500輯攝影團隊
星巴克為500Young頒獎典禮，特別客製迷你版新品「義式肉醬佛卡夏」。圖／500輯攝影團隊

也是新品的瑪格麗特薄餅，更是經典義式美食，以鬆軟薄餅，搭配義式經典的番茄片、青醬與雙重起司，整體口感層次豐富，加熱後有濃郁香氣，打開夏日的味蕾，還能邀朋友「義」起來吃。

星巴克也持續與在地接軌，新品馬斯卡邦輕乳蛋糕中，除了使用馬斯卡邦乳酪外，同步加入20%的在地米粉，維持濃郁奶香味之餘，口感又更為綿密，最適合搭配星巴克咖啡一同享用。

星巴克義式新品「馬斯卡邦輕乳蛋糕」，採用20%在地米粉，此為迷你特製版。圖／500輯攝影團隊
星巴克義式新品「馬斯卡邦輕乳蛋糕」，採用20%在地米粉，此為迷你特製版。圖／500輯攝影團隊

星巴克

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