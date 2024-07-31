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爸爸幾歲送幾隻蝦！穿「紅＋黃」帆立貝、九孔鮑吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
問鼎推出「爸爸幾歲送幾隻蝦」限時活動。圖／馬辣提供
問鼎推出「爸爸幾歲送幾隻蝦」限時活動。圖／馬辣提供

為陪伴民眾度過父親節、七夕情人節等活動，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出一系列優惠活動。凡穿著「紅色」及「黃色」元素，並點購指定餐點，就可升級北海道大帆立貝吃到飽、九孔鮑魚吃到飽等不同優惠。另外還有「爸爸幾歲送幾隻蝦」、「投票送北海道干貝」等不同方案。

呼應當紅的英雄電影元素，8月1日至8月31日期間，2成人以上同行並提前一日以上預約，衣著或裝扮有「紅色」及「黃色」元素，至指定品牌消費，就可獲得不同的優惠。至「馬辣」消費「特上和牛放題」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。至「新馬辣」消費「特上和牛放題」以上餐點，全桌送 「九孔鮑魚吃到飽」；「新馬辣Plus+」消費「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

除此之外，符合條件者，至「問鼎‧皇上吉祥」每人均消1,000元以上，每人送「美國菲瑞牛肉爆漿起司丸」一份，單筆消費2,000元以上，每人再送「阿根廷天使大紅蝦」1隻。「涮樂和牛鍋物」消費「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送「美國菲瑞牛肉吃到飽」。「肉之間」每人均消800元以上，每人送「北海道生食級干貝」1顆。

至於「熊一燒肉」消費「大關燒肉」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」；「哞哞屋和牛燒肉」消費「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」；「夯下去」消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」；「燒肉Cha Cha」公開打卡分享，每人每支手機送「深海魷魚一份」。

不僅有「紅黃CP配」活動，「問鼎‧皇上吉祥」8月針對父親節推出慶祝優惠，凡4人以上且爸爸同行，提前預約且每人均消1,000元以上，即可獲贈和爸爸歲數相等的鮮美白蝦。針對台中鍋烤節，8月1日至8月15日，至馬辣全品牌用餐，現場出示活動投票給「新馬辣Plus+台中公益店」截圖畫面，即可獲贈「北海道生食級干貝」1顆，1票送1顆。另外各品牌也推出不同的8月壽星優惠，一同為壽星慶生。

符合條件者至新馬辣，可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者至新馬辣，可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至馬辣、新馬辣PLUS+，可升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，至馬辣、新馬辣PLUS+，可升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供

北海道 吃到飽 父親節

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