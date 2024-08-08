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夏日必訪大展！「teamLab共創！未來園 台北」創下10萬人次觀展佳績

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「teamLab共創！未來園 台北」展覽實景照。圖／聯合數位文創提供
「teamLab共創！未來園 台北」展覽實景照。圖／聯合數位文創提供

今年暑假，由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創合作的「teamLab共創！未來園 台北」展覽，自開展以來，已創下10萬人次觀展佳績。以「共創」為概念，將世界巡回、現正於日本沖繩常設展出的作品同步引進，並特別新增《彩繪飛翔》，將展場完整打造出海、陸、空三大元素，包含沉浸駐足在百花綻放與動物遷徙的山谷中、操控飛機恣意翱翔天空、或是徜徉在瀑布浪潮之間，在體驗上帶來全新互動與視覺震撼。隨著盛夏即將進入尾聲，抓住這個難得的機會，讓這個夏天在美好的回憶中完美落幕！

暑假倒數，抓住機會享受平日優惠！

展覽至10月13日在國立臺灣科學教育館展出，全票價格490元，展期間平日購票則享470元優惠。不僅價格實惠，平日參觀還能避開週末人潮，享受舒適的觀展體驗。參觀者除了可以體驗多項互動作品，更能在《鼓動山谷中的塗鴉自然》和《彩繪飛翔》中創作自己的彩繪作品，製作成獨一無二的紀念品徽章帶回家！徽章單價原為200元，一次購買兩個可享有300元優惠。

更多展覽詳情，請參照官方網站及社群平台（FB、IG）公告為主。趁著暑假倒數的機會，走進「teamLab共創！未來園 台北」，與家人朋友一起共創美好回憶。

teamLab 彩繪 朋友

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