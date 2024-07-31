跟熊大乾杯！LINE FRIENDS攜手啤酒肚 草莓冰啤酒登場

今夏跟熊大乾一杯！福隆沙雕季今年推出「LINE FRIENDS夏日明星派對」，不僅有8公尺高的驚艷沙雕，這次LINE FRIENDS更與啤酒肚釀製聯手，推出大人冰菓室「草莓雪花冰啤酒」，即日起於全台7-Eleven門市進行快閃購。

今年夏天啤酒肚釀製與「2024福隆國際沙雕藝術季」主角LINE FRIENDS攜手推出「大人冰菓室」系列酒款，緊接六、七月熱銷的芒果雪花冰啤酒後，第二支推出的是「草莓雪花冰」蘇打啤酒，應消費者期待重現之前熱銷的草莓風味，以全新包裝再次亮相。但與過往不同的是，這次還加入了全台7-Eleven門市快閃購與集點加價購活動，也是7-Eleven集點送首次破例開放食品飲料類的周邊加價購。

「草莓雪花冰啤酒」瓶身上有可愛的熊大抱著消暑的雪花冰，以及十分享受倒在一旁摸肚肚的莎莉，療癒童趣的畫面，搭配2.5%低酒精濃度，清爽無負擔。蘇打啤酒裡拉格的麥香中和了啤酒原先的微微苦韻，嚴選草莓的酸甜迷人氣味，點綴微氣泡的輕盈酒感，讓人欲罷不能。

「草莓雪花冰啤酒」每罐容量500毫升，即日起至8月20日於「7-Eleven門市快閃購」，四入組售價399元；8月21日起至10月1日開放「7-Eleven集點加價購」，四入組售價為小七集點卡6點加399元。

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