宏碁Acer Day盛大登場 旗下首款Copilot+ PC開賣 買就送行李箱

宏碁暑期盛事2024 Acer Day盛大開跑，除了開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI」，更同步推出Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色，今年更新增宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競路由器Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer墨爾本19.5吋拉鍊行李箱，或Acer 65W氮化鎵USB電源供應器。每週還有機會抽中Acer精美商品，包括平板電腦、可攜式智慧音箱及電動滑板車等好禮。

Acer Swift 14 AI搭載高通專為AI打造的Snapdragon X Elite平台，並採用最新性能優化的ARM架構，內建領先的NPU，提供每秒45兆次的運算力。搭配Copilot+ PC豐富AI功能，僅需點擊Copilot專屬按鍵，即能一鍵召喚貼身AI助理，觸控板上的指示燈也會亮起，可提供具即時翻譯功能的即時字幕功能，Cocreator功能也能根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品，輕鬆為商務人士打造流暢高效工作體驗。

Acer Swift 14 AI具備14.5吋WQXGA IPS觸控螢幕、120Hz螢幕刷新率，支援100% sRGB廣色域，並通過德國萊因TÜV 2.0護眼顯示認證，輕薄鋁製機身僅1.45kg，還能180度攤平，提供更靈活的使用情境。

Swift Go AI PC則推出「冰霧藍」新色，時尚輕薄機身，展開角度可達180度，提供康寧大猩猩玻璃多媒體觸控板，提供流暢舒適的滑動手感。搭載Intel Core Ultra 5/7/9處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，獲得Intel Evo Edition平台認證；OLED鏡面螢幕擁有400尼特峰值亮度以及100% DCI-P3超廣色域，並通過DisplayHDR True Black 500認證。