迎接父親節！統一企業集團首度推出「空運進口石斛蘭」　限時6天7-ELEVEN限定門市限量開賣

父親節即將到來，一定要對爸爸表達感謝與關懷，統一集團首度於父親節前夕推出「空運進口石斛蘭」鮮花，向全天下的父親們致敬。

石斛蘭代表秉性剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，象徵對爸爸堅毅無私付出，表達感謝之情。迎接溫馨父親節到來，統一企業集團「Love Dad！」向天下父親致敬，串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）等超過10個品牌、近1萬個實體通路，貼心準備逾4萬朵「空運進口石斛蘭」，表達對爸爸的感謝。

由泰國空運進口的石斛蘭，以專業冷鏈保鮮處理技術，確保花材新鮮度，採用品種為「銀河」代表永恆、燦爛、美好事物的涵義，象徵與爸爸的每個瞬間美好而深刻，留下永恆記憶。精緻的外盒包裝由集團團隊創新設計，整體主視覺呈現內斂的情感，以紫綠色彩營造對父親濃厚的愛及感恩。自8月3日至8月8日可至7-ELEVEN限定門市選購「空運進口石斛蘭」，每支售價188元，數量有限售完為止，並推出限量精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇。

7-ELEVEN也推出多項父親節限時優惠：8月6日至8月8日會員消費購買全店指定商品累積滿888元享OPENPOINT點數10倍贈（含原本1倍，每會員回饋上限200點）；8月6日至8月8日購買統一企業指定商品，回饋5% OPENPOINT點數；8月6日至8月8日CITY系列指定商品CITY CAFE濃萃美式（冰／熱）、濃萃拿鐵（冰／熱）、大杯卡布奇諾（冰／熱）可享同品項買1送1；8月6日至8月8日韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1；即日起至10月1日起推出多款指定精補禮盒任選2件95折。

「OPENPOINT行動隨時取」8月2日至8月8日限量推出「Love Dad」888元優惠組合，包括CITY CAFE特大杯美式27杯888元 ，每組現省732元，限量10萬組；CITY CAFE特大杯拿鐵19杯888元，每組現省442元，限量10萬組；CITY系列風味指定飲品（好時經典可可／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元 ，每組現省462元，限量5萬組；CITY TEA經典純奶茶任27杯888元，每組現省462元，限量5萬組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任22杯888元，每組現省432元，限量5萬組；CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白任11杯888元，每組現省432元，限量5萬組。精品咖啡、現萃茶僅能於限定門市兌領；行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。

此外，統一企業集團更展開一系列Love Dad活動，8月6日至8月8日OPENPOINT會員於7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、博客來等逾13個線上線下指定通路，購買指定商品或單筆消費滿888元起（各通路滿額門檻請見官網公告），再享OPENPOINT 點數10倍送。

8月4日起至8月8日活動期間統一時代百貨台北店會員於當日全館指定櫃位消費累計滿2,000元即贈送「空運進口石斛蘭」一支，高雄夢時代會員當日全館指定櫃位消費滿3,000元贈送一支；至康是美購買「空運進口石斛蘭」單支188元，金卡會員滿消費2,888元即免費送1支；BEING sport入會、購課及館內消費滿888元或BEING spa單筆消費金額滿3,888元即贈送石斛蘭一支；星巴克於8月8日當天歡慶父親節，單筆消費滿1,688元即可獲得「空運進口石斛蘭」一支（數量有限、單店贈完為止）。