侯布雄七夕套餐只賣一天 將戀愛滋味化為法式饗宴

迎接8月10日（六）七夕情人節，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）特別推出一日限定的「2024七夕法式情人節饗宴」。由日籍主廚松尾洋平大展身手，為七夕情人節特別設計一套精緻晚宴，以優雅奢華的法式料理來頌揚夏日美好戀曲，每人每套8000元+10%。

日籍主廚松尾洋平選用當季時令蔬果像是櫛瓜、朝鮮薊、番茄等營養的健康食材，搭配法國魚子醬、台灣馬頭魚、紐西蘭羊肋排等頂級食材，變化出一道道色、香、味俱全的美味料理，海陸富饒的滋味在炎炎夏日中令人食指大動。

「魔鬼蛋鑲Oscietra魚子醬佐甜玉米泥」將水煮蛋挖空，蛋白裡鑲嵌口感滑順綿密的蛋黃奶醬及頂級的Oscietra魚子醬，搭配甜玉米泥，滑順細膩，帶來潤飽滿的出眾風味。

「軟絲與櫛瓜及西班牙臘腸」把烏賊乾煎至剛好的熟度，保留軟嫩口感，淋上番茄澄清湯，點綴上油封番茄、新鮮櫛瓜及小黃瓜花，入口後清爽的番茄湯汁伴隨烏賊的甜味及臘肉的香鹹味，鮮味甦醒了味蕾。

「酥脆薄皮裹螯蝦佐羅勒醬」將去殼螯蝦簡單以鹽與胡椒調味，與新鮮羅勒葉一起包裹在酥皮裡，沾取旁邊羅勒醬一口咬下，螯蝦鮮美的滋味及圓潤濃郁香氣撲鼻而來，相當對味。

「馬頭魚佐法國黃酒醬及朝鮮薊」新鮮馬頭魚肉質柔嫩，味道甘美，主廚將魚肉連皮帶麟下去乾煎至表皮恰恰微酥，法國黃酒熬煮醬汁濃郁醇香，搭配朝鮮薊，強烈的酒香與馬頭魚相得益彰。

「紐西蘭羊肋排佐焦化香料茄子」選用紐西蘭羔羊肋脊部位，煎烤過後帶骨香氣十足，肉質鮮嫩多汁，搭配細緻酸甜的香料茄子，醇厚典雅風味飄香於唇齒之間。

「覆盆子慕斯襯抹茶風味酥波羅」由法籍甜點主廚Rémy Gaulé將覆盆子慕斯做成精巧可愛的覆盆子造型，底部是抹茶口味的波羅酥，一顆顆跳跳糖碎在嘴中爆開來，十分童趣。

「粉紅薄脆蘋果佐柚子及香草香緹」看起來是粉粉嫩嫩的蘋果糖球，輕輕敲開，內餡鑲嵌柚子果肉及香草香堤，清香爽口的美好滋味在口中化開，搭配香甜蘋果庫利，如戀愛般美好幸福。