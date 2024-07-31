快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯布雄七夕套餐只賣一天 將戀愛滋味化為法式饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
粉紅薄脆蘋果佐柚子及香草香緹。圖／侯布雄法式餐廳
粉紅薄脆蘋果佐柚子及香草香緹。圖／侯布雄法式餐廳

迎接8月10日（六）七夕情人節，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）特別推出一日限定的「2024七夕法式情人節饗宴」。由日籍主廚松尾洋平大展身手，為七夕情人節特別設計一套精緻晚宴，以優雅奢華的法式料理來頌揚夏日美好戀曲，每人每套8000元+10%。

日籍主廚松尾洋平選用當季時令蔬果像是櫛瓜、朝鮮薊、番茄等營養的健康食材，搭配法國魚子醬、台灣馬頭魚、紐西蘭羊肋排等頂級食材，變化出一道道色、香、味俱全的美味料理，海陸富饒的滋味在炎炎夏日中令人食指大動。

「魔鬼蛋鑲Oscietra魚子醬佐甜玉米泥」將水煮蛋挖空，蛋白裡鑲嵌口感滑順綿密的蛋黃奶醬及頂級的Oscietra魚子醬，搭配甜玉米泥，滑順細膩，帶來潤飽滿的出眾風味。

「軟絲與櫛瓜及西班牙臘腸」把烏賊乾煎至剛好的熟度，保留軟嫩口感，淋上番茄澄清湯，點綴上油封番茄、新鮮櫛瓜及小黃瓜花，入口後清爽的番茄湯汁伴隨烏賊的甜味及臘肉的香鹹味，鮮味甦醒了味蕾。

「酥脆薄皮裹螯蝦佐羅勒醬」將去殼螯蝦簡單以鹽與胡椒調味，與新鮮羅勒葉一起包裹在酥皮裡，沾取旁邊羅勒醬一口咬下，螯蝦鮮美的滋味及圓潤濃郁香氣撲鼻而來，相當對味。

「馬頭魚佐法國黃酒醬及朝鮮薊」新鮮馬頭魚肉質柔嫩，味道甘美，主廚將魚肉連皮帶麟下去乾煎至表皮恰恰微酥，法國黃酒熬煮醬汁濃郁醇香，搭配朝鮮薊，強烈的酒香與馬頭魚相得益彰。

「紐西蘭羊肋排佐焦化香料茄子」選用紐西蘭羔羊肋脊部位，煎烤過後帶骨香氣十足，肉質鮮嫩多汁，搭配細緻酸甜的香料茄子，醇厚典雅風味飄香於唇齒之間。

「覆盆子慕斯襯抹茶風味酥波羅」由法籍甜點主廚Rémy Gaulé將覆盆子慕斯做成精巧可愛的覆盆子造型，底部是抹茶口味的波羅酥，一顆顆跳跳糖碎在嘴中爆開來，十分童趣。

「粉紅薄脆蘋果佐柚子及香草香緹」看起來是粉粉嫩嫩的蘋果糖球，輕輕敲開，內餡鑲嵌柚子果肉及香草香堤，清香爽口的美好滋味在口中化開，搭配香甜蘋果庫利，如戀愛般美好幸福。

馬頭魚佐法國黃酒醬及朝鮮薊。圖／侯布雄法式餐廳
馬頭魚佐法國黃酒醬及朝鮮薊。圖／侯布雄法式餐廳
覆盆子慕斯襯抹茶風味酥波羅。圖／侯布雄法式餐廳
覆盆子慕斯襯抹茶風味酥波羅。圖／侯布雄法式餐廳
酥脆薄皮裹螯蝦佐羅勒醬。圖／侯布雄法式餐廳
酥脆薄皮裹螯蝦佐羅勒醬。圖／侯布雄法式餐廳
軟絲與櫛瓜及西班牙臘腸。圖／侯布雄法式餐廳
軟絲與櫛瓜及西班牙臘腸。圖／侯布雄法式餐廳
紐西蘭羊肋排佐焦化香料茄子。圖／侯布雄法式餐廳
紐西蘭羊肋排佐焦化香料茄子。圖／侯布雄法式餐廳
魔鬼蛋鑲Oscietra魚子醬佐甜玉米泥。圖／侯布雄法式餐廳
魔鬼蛋鑲Oscietra魚子醬佐甜玉米泥。圖／侯布雄法式餐廳

情人節 紐西蘭

延伸閱讀

七夕為戀人送上似水柔情！蕭邦藍面對表象徵情如海深

三大浪漫提案過七夕！手牽手一起走 繞著地球奢華遊

可愛動物甜甜鬧七夕 LOEWE小刺蝟摘星 KENZO虎象成心

Qeelin七夕獻禮 張藝興用事業線演繹限定款Wulu項鍊

相關新聞

十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，日前因被消基會點名產品乳源成分標示不清，引發大批粉絲不滿。對此，十盛除了祭出「買1送1」活動，小吳也兩次透過文字和影片出面道歉，試圖挽救風波。美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了」，他們輕忽了這場危機，沒即刻應對導致很快就溺斃。

6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務...

宏碁Acer Day盛大登場 旗下首款Copilot+ PC開賣 買就送行李箱

宏碁暑期盛事2024 Acer Day盛大開跑，除了開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI...

迎接父親節！統一企業集團首度推出「空運進口石斛蘭」　限時6天7-ELEVEN限定門市限量開賣

父親節即將到來，一定要對爸爸表達感謝與關懷，統一集團首度於父親節前夕推出「空運進口石斛蘭」鮮花，向全天下的父親們致敬。

侯布雄七夕套餐只賣一天 將戀愛滋味化為法式饗宴

迎接8月10日（六）七夕情人節，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）特別推出一日限定的...

結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續

長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。