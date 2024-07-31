結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續
長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，安排入住長榮桂冠酒店的綠宿房型，採用節能措施和環保用品，即日起至8月31日訂購2日以上遊程，報名費用減免500元，還贈環保木柄餐具組。
長汎假期表示，公司以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」2大主題系列。「風土行腳系列」推薦《基隆景觀海景繪旅行2日》以「繪旅」結合走讀導覽；《湯圍溫泉走讀篇2日》則是探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等。
「荒野漫遊系列」則專注戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等主題活動；《野外求生體驗營2日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧；《花蓮高山森林基地2日》是透過手作體驗、基地導覽以及品嚐當季在地食材，聆聽海岸布農的故事。
另外，立榮假期國內航線採用節能技術的飛行器，在飛行高度、速度及載重量都經過精算，以減少能源浪費，並將環境衝擊降到最低。此次「綠漫遊」推廣活動也邀請多家環保旅宿加入，8月31日前享機加酒訂購優惠，旅客於結帳輸入限量折扣碼ESG2024，訂單折500元，如訂購專案合作旅宿再加送好禮，或提供機場免費接送服務。
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