快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行。圖／長汎假期提供
長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行。圖／長汎假期提供

長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，安排入住長榮桂冠酒店的綠宿房型，採用節能措施和環保用品，即日起至8月31日訂購2日以上遊程，報名費用減免500元，還贈環保木柄餐具組。

長汎假期表示，公司以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」2大主題系列。「風土行腳系列」推薦《基隆景觀海景繪旅行2日》以「繪旅」結合走讀導覽；《湯圍溫泉走讀篇2日》則是探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等。

「荒野漫遊系列」則專注戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等主題活動；《野外求生體驗營2日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧；《花蓮高山森林基地2日》是透過手作體驗、基地導覽以及品嚐當季在地食材，聆聽海岸布農的故事。

另外，立榮假期國內航線採用節能技術的飛行器，在飛行高度、速度及載重量都經過精算，以減少能源浪費，並將環境衝擊降到最低。此次「綠漫遊」推廣活動也邀請多家環保旅宿加入，8月31日前享機加酒訂購優惠，旅客於結帳輸入限量折扣碼ESG2024，訂單折500元，如訂購專案合作旅宿再加送好禮，或提供機場免費接送服務。

溫泉 酒店 長榮

延伸閱讀

全民權證／長榮 瞄準逾90天

MLB／駐處攜長榮促巨人隊台灣傳統夜 黃仁勳任開球嘉賓

大貨車撞上橋上限高架 台南北區長榮鋼便橋雙向封閉

台中今表場330名里鄰長等 雙「資源」里長獲獎受矚目

相關新聞

十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，日前因被消基會點名產品乳源成分標示不清，引發大批粉絲不滿。對此，十盛除了祭出「買1送1」活動，小吳也兩次透過文字和影片出面道歉，試圖挽救風波。美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了」，他們輕忽了這場危機，沒即刻應對導致很快就溺斃。

6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務...

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：滿少見的現象

大型低壓帶成形中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本東方的高空槽線，轉為高空的割離低壓，並往南移動，正在日本東...

結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續

長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境...

父親節好禮滿足面子又很有裡子 就送高辨識度精品經典

八月八日就是父親節了。寶格麗（BVLGARI）為這個情感連結與心靈契合的時刻策劃專屬形象企劃，精選精美的腕表與珠寶，並挽...

第59屆金鐘獎主視覺發表！視覺總監詹朴不藏私大方解密

第59屆金鐘獎將在10月的12（六）、18（五）與19（六）三天，分別聚焦於廣播、節目與戲劇類主題。近日金鐘獎並發表將以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。