快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節好禮滿足面子又很有裡子 就送高辨識度精品經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金鑲鑽手環，37萬5,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金鑲鑽手環，37萬5,000元。圖／戴美安妮提供

八月八日就是父親節了。寶格麗（BVLGARI）為這個情感連結與心靈契合的時刻策劃專屬形象企劃，精選精美的腕表與珠寶，並挽上代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘緞帶，傳遞愛的言語。品牌最具辨識度的腕表如Octo、Bvlgari Aluminium與B.zero1系列，風格雋永、可靠耐用，也讓爸爸戴起來面子十足：Octo採用大膽無畏八角形表殼，搭載原廠機械機芯，是義大利美學與瑞士匠心工藝的完美融合；Aluminium則重新定義了義大利時尚運動風格，以獨特的前衛設計演繹輕鬆造型；B.zero1 珠寶系列則將羅馬最卓越的建築美為微型化，是品味人士最不可或缺的隨身標誌。

另一來自義大利的珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），則獻上品牌最受歡迎的Belle Époque Reel系列珠寶，以傳統電影藝術的膠卷圖騰為靈感，結合「0」與「1」數位符碼的設計，同時由傳統電影和移動藝術理念不斷進化，巧妙反應出當今社群媒體短影音Reels的活力與精神：簡約的幾何線條中性百搭，以珍貴的18K白金、18K黃金和18K玫瑰金打造而成的戒指或項鍊吊墜，輕觸內圈，貴金屬環會有如捲軸般地旋轉，圓形與長方形交錯滑動，更有「時來運轉」的好兆頭，呈獻心意最為討喜。

寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供
寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金四環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金四環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金五環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金五環戒指。圖／寶格麗提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列2024年父親節形象視覺。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列2024年父親節形象視覺。圖／戴美安妮提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金手環。圖／寶格麗提供
寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供
寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Bvlgari Bvlgari Aluminium自動上鍊鋁合金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Bvlgari Bvlgari Aluminium自動上鍊鋁合金腕表。圖／寶格麗提供

品牌 珠寶 義大利

延伸閱讀

淡水公所模範父親拍貼機吸睛 寄養家父親獲表揚

父親節送禮首選！日本Medifeel S脊線溫感按摩墊 限量孝親價53折起

父親節大餐懶人包 / Sunny Buffet 四人同行、爸爸免費

北市慶父親節 12區運動中心免費入場U幣加碼送

相關新聞

十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，日前因被消基會點名產品乳源成分標示不清，引發大批粉絲不滿。對此，十盛除了祭出「買1送1」活動，小吳也兩次透過文字和影片出面道歉，試圖挽救風波。美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了」，他們輕忽了這場危機，沒即刻應對導致很快就溺斃。

6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務...

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：滿少見的現象

大型低壓帶成形中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本東方的高空槽線，轉為高空的割離低壓，並往南移動，正在日本東...

結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續

長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境...

父親節好禮滿足面子又很有裡子 就送高辨識度精品經典

八月八日就是父親節了。寶格麗（BVLGARI）為這個情感連結與心靈契合的時刻策劃專屬形象企劃，精選精美的腕表與珠寶，並挽...

第59屆金鐘獎主視覺發表！視覺總監詹朴不藏私大方解密

第59屆金鐘獎將在10月的12（六）、18（五）與19（六）三天，分別聚焦於廣播、節目與戲劇類主題。近日金鐘獎並發表將以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。