父親節好禮滿足面子又很有裡子 就送高辨識度精品經典

八月八日就是父親節了。寶格麗（BVLGARI）為這個情感連結與心靈契合的時刻策劃專屬形象企劃，精選精美的腕表與珠寶，並挽上代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘緞帶，傳遞愛的言語。品牌最具辨識度的腕表如Octo、Bvlgari Aluminium與B.zero1系列，風格雋永、可靠耐用，也讓爸爸戴起來面子十足：Octo採用大膽無畏八角形表殼，搭載原廠機械機芯，是義大利美學與瑞士匠心工藝的完美融合；Aluminium則重新定義了義大利時尚運動風格，以獨特的前衛設計演繹輕鬆造型；B.zero1 珠寶系列則將羅馬最卓越的建築美為微型化，是品味人士最不可或缺的隨身標誌。

另一來自義大利的珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），則獻上品牌最受歡迎的Belle Époque Reel系列珠寶，以傳統電影藝術的膠卷圖騰為靈感，結合「0」與「1」數位符碼的設計，同時由傳統電影和移動藝術理念不斷進化，巧妙反應出當今社群媒體短影音Reels的活力與精神：簡約的幾何線條中性百搭，以珍貴的18K白金、18K黃金和18K玫瑰金打造而成的戒指或項鍊吊墜，輕觸內圈，貴金屬環會有如捲軸般地旋轉，圓形與長方形交錯滑動，更有「時來運轉」的好兆頭，呈獻心意最為討喜。 寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供 BVLGARI Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列白K金四環戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列黃K金五環戒指。圖／寶格麗提供 DAMIANI Belle Époque Reel系列2024年父親節形象視覺。圖／戴美安妮提供 BVLGARI B.zero1系列黃K金手環。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列白K金手環。圖／寶格麗提供 寶格麗暖心推薦品牌代表性的經典腕表與珠寶作為父親節贈禮。圖／寶格麗提供 BVLGARI Bvlgari Bvlgari Aluminium自動上鍊鋁合金腕表。圖／寶格麗提供