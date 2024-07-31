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遠百信義A13夏季改裝新登場 搶攻年輕客

聯合新聞網／ 聯合數位文創
遠百信義A13夏季改裝新登場，搶攻年輕客群。圖／遠東百貨信義店提供
遠百信義A13夏季改裝新登場，搶攻年輕客群。圖／遠東百貨信義店提供

遠百信義A13，看準現正日韓美食當道，暑期餐飲全新改裝，透過多樣化美食提升顧客新鮮感，引進初魚集團全新打造「長浜魚屋」、韓國網美咖啡店「Concentric coffee」、中華料理首選「新葡苑」登場，並與百老匯經典音樂劇芝加哥合作推廣藝文，再推出暑期夏令營等多元活動，滿足家庭客與年輕客群夏日消暑的逛街選擇！

日本頂級黑鮪魚空運來台「長浜魚屋」百元嚐鮮吃得到！

日本料理做為年輕人最愛的飲食選擇，遠百信義A13引進由知名餐飲集團「初魚」打造的板前料理「長浜魚屋」，主打新鮮、高CP值的黑鮪魚丼，嚴選九州規模最大的「長濱鮮魚市場」空運頂級黑鮪魚來台，一碗就能享有大腹、中腹、赤身及鮪魚泥和鮪魚丁等部位，還能加購配料，干貝、生蠔、鮑魚甚至海膽也都能一次吃的到，絕對是今夏最清爽、最道地的生魚片丼。

「長浜魚屋」日本頂級黑鮪魚空運來台，大腹、中腹、赤身一次吃得到。 圖／遠東百貨信義店提供
「長浜魚屋」日本頂級黑鮪魚空運來台，大腹、中腹、赤身一次吃得到。 圖／遠東百貨信義店提供

韓國爆紅紙巾麵包、甜米露、艾草拿鐵就在遠百信義A13

韓國網美咖啡店「Concentric coffee」首次登台，就將引爆韓網熱潮的超人氣甜點「紙巾麵包」帶來台灣，多層次的口感與味道擄獲年輕人的喜愛，掀起甜點新風潮！此外韓國特色飲品艾草拿鐵與甜米露更不能錯過，利用艾草與糯米製作，獨特的香味與豐富營養成分，也是健康生活的體現。

「同心圓咖啡」引進韓網話題甜點「紙巾麵包」帶來台灣，擄獲年輕人喜愛。 圖／遠東百貨信義店提供
「同心圓咖啡」引進韓網話題甜點「紙巾麵包」帶來台灣，擄獲年輕人喜愛。 圖／遠東百貨信義店提供

中華料理全集結「新葡苑」享受味蕾饗宴

中華料理首選「新葡苑」匯集各地風味料理，港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、星洲炒米粉、台味小炒與北京掛爐片鴨，豐富用餐體驗外，店內恆溫酒櫃，提升酒飲的儲存條件，多樣化選擇讓美食與酒相互勾兌，此外包廂內規劃KTV設備，讓所有顧客都能品嘗最正宗的中華美味、享受最開心的用餐時光。

老饕最愛的中華料理品牌「新葡苑」，有港式、川菜、台味與星馬料理等，豐富用餐體驗。 圖／遠東百貨信義店提供
老饕最愛的中華料理品牌「新葡苑」，有港式、川菜、台味與星馬料理等，豐富用餐體驗。 圖／遠東百貨信義店提供

遠百信義A13暑期表演夏令營 「霹靂舞」競技頂尖對決

一年一度父親節到來，遠百信義A13看好暑假親子共遊時機，打造暑期表演夏令營，準備嗨玩整個暑假！響應全民運動熱潮，攜手中華民國高級中等學校體育總會規劃「全國中等學校熱舞大賽」邀請各校舞林高手巔峰參賽，展現運動競技熱血氛圍，並與百老匯經典音樂劇芝加哥合作打卡牆抽獎活動，讓爸爸們帶小朋友在逛街購物之餘也能觀看表演，享受與眾不同的購物樂趣。

日本料理 音樂劇

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