馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》今日青春開演！

被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，帶來引領全球瘋狂的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，今日首度登台！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，最後入場門票現正在OPENTIX及 udn售票網 銷售中。

馬修．伯恩擅長以現代觀點重新詮釋經典名作，作為現代舞第一人獲封大英帝國官佐勳章(OBE)、漢堡莎士比亞藝術獎和英國精神大獎的編舞家，常駐舞蹈藝術家Alan在訪問時提到，馬修．伯恩的創作概念和一般編舞家不同，著重的是故事精神如何詮釋，編舞也會就角色性格進行發展，更切合現代社會的議題。

現代版的《羅密歐與茱麗葉》在他眼中已沒有維洛納城、家族對立或陰錯陽差的毒藥，取而代之的是純白色的舞台，是監獄抑或是病院？沒有正確的答案。年輕人被送到這個專制的環境接受管束與訓誡，羅密歐與茱麗葉必須面對一個禁止愛情的社會，作品中充滿不寒而慄的壓抑氛圍。

新冒險舞團抵台積極準備演出中，飾演羅密歐與茱麗葉的舞者都很期待北高的巡演。圖／聯合數位文創 提供