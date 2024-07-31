馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》今日青春開演！
被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，帶來引領全球瘋狂的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，今日首度登台！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，最後入場門票現正在OPENTIX及udn售票網銷售中。
馬修．伯恩擅長以現代觀點重新詮釋經典名作，作為現代舞第一人獲封大英帝國官佐勳章(OBE)、漢堡莎士比亞藝術獎和英國精神大獎的編舞家，常駐舞蹈藝術家Alan在訪問時提到，馬修．伯恩的創作概念和一般編舞家不同，著重的是故事精神如何詮釋，編舞也會就角色性格進行發展，更切合現代社會的議題。
現代版的《羅密歐與茱麗葉》在他眼中已沒有維洛納城、家族對立或陰錯陽差的毒藥，取而代之的是純白色的舞台，是監獄抑或是病院？沒有正確的答案。年輕人被送到這個專制的環境接受管束與訓誡，羅密歐與茱麗葉必須面對一個禁止愛情的社會，作品中充滿不寒而慄的壓抑氛圍。
此次《羅密歐與茱麗葉》的海外巡演超過半年以上，為了帶給觀眾新鮮感，每次羅密歐與茱麗葉的卡司組合也都有所不同，演員們常常需要重新熟悉對方的調性及合作默契，對他們而言是一大挑戰，但同時也覺得很享受在角色之中。本故事如實反映現實的社會問題，展現年輕人對抗權威及爭取表達自我意志的權利，透過舞者豐富的肢體語言，以及充滿戲劇張力的情節，就算是「舞作小白」也無須事先做功課，只要走入劇場，還是能夠輕易看得懂！把握最終入場的機會，購票請上udn售票網。
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