快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》今日青春開演！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」今日晚上盛大開演！圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」今日晚上盛大開演！圖／聯合數位文創 提供

被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，帶來引領全球瘋狂的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，今日首度登台！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，最後入場門票現正在OPENTIX及udn售票網銷售中。

馬修．伯恩擅長以現代觀點重新詮釋經典名作，作為現代舞第一人獲封大英帝國官佐勳章(OBE)、漢堡莎士比亞藝術獎和英國精神大獎的編舞家，常駐舞蹈藝術家Alan在訪問時提到，馬修．伯恩的創作概念和一般編舞家不同，著重的是故事精神如何詮釋，編舞也會就角色性格進行發展，更切合現代社會的議題。

現代版的《羅密歐與茱麗葉》在他眼中已沒有維洛納城、家族對立或陰錯陽差的毒藥，取而代之的是純白色的舞台，是監獄抑或是病院？沒有正確的答案。年輕人被送到這個專制的環境接受管束與訓誡，羅密歐與茱麗葉必須面對一個禁止愛情的社會，作品中充滿不寒而慄的壓抑氛圍。

新冒險舞團抵台積極準備演出中，飾演羅密歐與茱麗葉的舞者都很期待北高的巡演。圖／聯合數位文創 提供
新冒險舞團抵台積極準備演出中，飾演羅密歐與茱麗葉的舞者都很期待北高的巡演。圖／聯合數位文創 提供

此次《羅密歐與茱麗葉》的海外巡演超過半年以上，為了帶給觀眾新鮮感，每次羅密歐與茱麗葉的卡司組合也都有所不同，演員們常常需要重新熟悉對方的調性及合作默契，對他們而言是一大挑戰，但同時也覺得很享受在角色之中。本故事如實反映現實的社會問題，展現年輕人對抗權威及爭取表達自我意志的權利，透過舞者豐富的肢體語言，以及充滿戲劇張力的情節，就算是「舞作小白」也無須事先做功課，只要走入劇場，還是能夠輕易看得懂！把握最終入場的機會，購票請上udn售票網

國家歌劇院 年輕人

延伸閱讀

台灣唯一站！《梵谷：尋光之路》25件真跡國際藝術展 多元預售票只到8/23止

下週開演！馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」創造舞蹈史上最長的連續吻 首度來台

高雄台鋁影城7月26日正式開幕 消費滿額可換《羅密歐與茱麗葉》演出票券

高雄「台鋁影城」7／26正式開幕！ 連3天看電影「買1送1」、雙人套票含餐只要888元

相關新聞

馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》今日青春開演！

被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，帶來引領全球瘋狂的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，今日首度登台！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，最後入場門票現正在OPENTIX及udn售票網銷售中。

爸爸幾歲送幾隻蝦！穿「紅＋黃」帆立貝、九孔鮑吃到飽

為陪伴民眾度過父親節、七夕情人節等活動，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出一系列優惠活動。凡穿著「紅色」及「黃色」元素，並...

宏碁Acer Day盛大登場 旗下首款Copilot+ PC開賣 買就送行李箱

宏碁暑期盛事2024 Acer Day盛大開跑，除了開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI...

迎接父親節！統一企業集團首度推出「空運進口石斛蘭」　限時6天7-ELEVEN限定門市限量開賣

父親節即將到來，一定要對爸爸表達感謝與關懷，統一集團首度於父親節前夕推出「空運進口石斛蘭」鮮花，向全天下的父親們致敬。

侯布雄七夕套餐只賣一天 將戀愛滋味化為法式饗宴

迎接8月10日（六）七夕情人節，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）特別推出一日限定的...

結合立榮、長榮桂冠 長汎假期綠色旅遊強調環保、永續

長榮航空直營旅行社長汎假期推出「綠色旅遊系列行程」，結合立榮航空和長榮桂冠酒店，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，行程設計涵蓋環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。