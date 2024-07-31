第59屆金鐘獎主視覺發表！視覺總監詹朴不藏私大方解密

第59屆金鐘獎將在10月的12（六）、18（五）與19（六）三天，分別聚焦於廣播、節目與戲劇類主題。近日金鐘獎並發表將以「潮向未來」為本屆主題，並邀請時裝設計師、APUJAN視覺總監詹朴擔任本屆金鐘獎視覺總監，由多領域專業共同合作，掀開「揭幕人」視覺與首波曝光。

過往常以文學、偵探、小說、奇幻元素融入服裝設計的時裝設計師詹朴與其品牌APUJAN，同時也常為跨領域品牌設計制服、服裝，例如過往便先後與高雄流行音樂中心、雙十國慶的國賓禮服、吳寶春台北旗艦店、台灣大哥大門市合作，近日再與王品旗下餐飲品牌夏慕尼發表全新制服與周邊視覺，創作力多元。

由於本次擔任金鐘獎視覺總監，詹朴亦為此表示，其過往服裝設計已多方嘗試運用不同媒材敘事，本次則從攝影、字體、色系、材質和應用細節，融入時尚元素與想像，並向廣播、節目與戲劇產業致敬，回歸以人為本，由參與者揭開序幕。