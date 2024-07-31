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蔡思韵穿HOGAN秀纖腰美腿 與劉俊謙情侶鞋想低調秀默契

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HOGAN於SOGO復興館四樓開設全新專賣店。圖／迪生提供
HOGAN於SOGO復興館四樓開設全新專賣店。圖／迪生提供

1986年創立於米蘭的時尚生活品牌Hogan，全新風格專賣店於復興SOGO BR4四樓開幕，摩登明亮的空間比以往在三樓的時候更為寬敞。歡慶開幕之際品牌也同時發表2024 秋冬系列新作，並邀來形象清新的香港文青女神蔡思韵演繹最新台灣限定款H-Stripes芭蕾粉小羊皮女士休閒鞋。

第一次在台灣公開出席精品活動的蔡思韵，身穿2024秋冬系列的短裙露出纖腰長腿，顯得年輕活潑，並大力讚賞H-Stripes厚底增高的設計能在視覺上拉長比例，限定粉紅色溫柔卻不搶眼，能恰好地營造視覺效果。本季Hogan推出許多男女同款的設計，她大方表示和男友劉俊謙若穿情侶鞋，會挑不同色的同款，「有點低調又有自己的默契。」

Hogan 2024 秋冬系列是一封寫給米蘭的情書，設計靈感來自品牌的歷史檔案以及其誕生地和誕生年份1986 年，設計融合復古創新、街頭與奢華，並將水磨石、大理石、混凝土和工業性金屬等米蘭建築的特色融入單品，於米蘭的標誌性旗艦店 Via Monte Napoleone 地址標誌更穿插在許多面料上成為最具辨識度的時髦裝飾。

主打的男女同款系列首推全新Chamallow系列休閒鞋，以滑板鞋為發想，法文名為棉花糖，透過加厚的方式讓鞋款顯得輕柔蓬鬆。86 er系列則以80年代田徑鞋改造，側面裝飾米蘭旗艦店地址，融合仿舊皮革。熱賣的H-Stripes秋冬系列新作將品牌誕生年份「1986」巧妙融入鞋側皮標。

本季女鞋系列主打增高鞋底，以復古網球鞋為零並將米蘭天際線融入設計的Skyscraper，以及從南鞋延伸出來的老爹鞋Hi -Fi系列，總高度達6.5公分，是美腿利器。男士全新系列H-TV則以80 年代電器為發想，方正造型簡潔俐落，鞋底厚度亦有3.5公分，讓男士也能穿出大長腿。

HOGAN雙面飛行外套，價格店洽。圖／迪生提供
HOGAN雙面飛行外套，價格店洽。圖／迪生提供
台灣限定色H-Stripes芭蕾粉小羊皮女士休閒鞋，21,800元。圖／迪生提供
台灣限定色H-Stripes芭蕾粉小羊皮女士休閒鞋，21,800元。圖／迪生提供
Chamallow燕麥白色拼接酒紅色皮革女士休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
Chamallow燕麥白色拼接酒紅色皮革女士休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
86er焦糖棕拼接摩卡棕皮革女士休閒鞋，21,000元。圖／迪生提供
86er焦糖棕拼接摩卡棕皮革女士休閒鞋，21,000元。圖／迪生提供
HOGAN雙面飛行外套，價格店洽。圖／迪生提供
HOGAN雙面飛行外套，價格店洽。圖／迪生提供
H-TV淺灰與深藍皮革男士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
H-TV淺灰與深藍皮革男士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
蔡思韵出席HOGAN 2024 秋冬新品預覽會。圖／迪生提供
Hi-Fi燕麥白色拼接黑色皮革女士休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
Hi-Fi燕麥白色拼接黑色皮革女士休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
Skyscraper白色皮革女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
Skyscraper白色皮革女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
HOGAN於SOGO復興館四樓開設全新專賣店。圖／迪生提供
HOGAN於SOGO復興館四樓開設全新專賣店。圖／迪生提供
台灣限定色NEW H222白色異材質拼接金厚底休閒鞋黑色款，23,300元。圖／迪生提供
台灣限定色NEW H222白色異材質拼接金厚底休閒鞋黑色款，23,300元。圖／迪生提供
台灣限定NEW H222白色厚底休閒鞋金色款，23,300元。圖／迪生提供
台灣限定NEW H222白色厚底休閒鞋金色款，23,300元。圖／迪生提供
86er軍綠拼接男士休閒鞋，21,000元。圖／迪生提供
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品牌 米蘭

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