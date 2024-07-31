蔡思韵穿HOGAN秀纖腰美腿 與劉俊謙情侶鞋想低調秀默契

1986年創立於米蘭的時尚生活品牌Hogan，全新風格專賣店於復興SOGO BR4四樓開幕，摩登明亮的空間比以往在三樓的時候更為寬敞。歡慶開幕之際品牌也同時發表2024 秋冬系列新作，並邀來形象清新的香港文青女神蔡思韵演繹最新台灣限定款H-Stripes芭蕾粉小羊皮女士休閒鞋。

第一次在台灣公開出席精品活動的蔡思韵，身穿2024秋冬系列的短裙露出纖腰長腿，顯得年輕活潑，並大力讚賞H-Stripes厚底增高的設計能在視覺上拉長比例，限定粉紅色溫柔卻不搶眼，能恰好地營造視覺效果。本季Hogan推出許多男女同款的設計，她大方表示和男友劉俊謙若穿情侶鞋，會挑不同色的同款，「有點低調又有自己的默契。」

Hogan 2024 秋冬系列是一封寫給米蘭的情書，設計靈感來自品牌的歷史檔案以及其誕生地和誕生年份1986 年，設計融合復古創新、街頭與奢華，並將水磨石、大理石、混凝土和工業性金屬等米蘭建築的特色融入單品，於米蘭的標誌性旗艦店 Via Monte Napoleone 地址標誌更穿插在許多面料上成為最具辨識度的時髦裝飾。

主打的男女同款系列首推全新Chamallow系列休閒鞋，以滑板鞋為發想，法文名為棉花糖，透過加厚的方式讓鞋款顯得輕柔蓬鬆。86 er系列則以80年代田徑鞋改造，側面裝飾米蘭旗艦店地址，融合仿舊皮革。熱賣的H-Stripes秋冬系列新作將品牌誕生年份「1986」巧妙融入鞋側皮標。