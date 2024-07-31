十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，日前因被消基會點名產品乳源成分標示不清，引發大批粉絲不滿。對此，十盛除了祭出「買1送1」活動，小吳也兩次透過文字和影片出面道歉，試圖挽救風波。美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了」，他們輕忽了這場危機，沒即刻應對導致很快就溺斃。

林承彥在臉書粉專指出，距今一個月前在古亭的「十盛熟成奶茶專賣店」門市消費，買一杯飲料要等30分鐘；一個月後爆出飲料含奶精風波，自己前往三重門市消費，卻發現店員閒賦、門可羅雀。林承彥表示，縱然社會上已經有幾百個負面教材可以參考，但業者的危機處理，似乎永遠都可以更糟。林承彥認為，十盛太驕傲了，「他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃」。

林承彥說，當初十盛被消基會點名牛奶品牌揭露不足，創辦人確定知道自己有錯的情況下，就該道歉反省，接著才是作出補償或祭出優惠。然而十盛的危機處理手法卻與之相反，他們想靠負面聲量來賺取利益，先是祭出了飲料買一送一活動，後來隨著撻伐聲浪愈來愈多，網紅主理人才站出來，用哭腔哽咽向社會大眾道歉。

林承彥指出，台灣人也許健忘，說不定幾周之後，十盛還是可以門庭若市。然而他提到，台灣的飲料店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛。倘若業者貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，「這樣的店我為什麼還要再去」？

貼文曝光後，粉絲們紛紛回應，「最頂的假奶茶，意外的濃醇香」、「古亭現在也不用排了」、「可以好喝，但不能說謊硬拗」、「用奶精就用奶精，用熟成不就是為了混淆？欺騙可以很直接，但消費者最討厭的就是間接性的欺騙」、「店名用十盛暗示是北海道十勝鮮乳，結果使用十勝的奶粉，還號稱用『特殊工法』把鮮乳中的水份抽離」。