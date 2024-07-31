6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務；「Mister Donut」主打「波堤獅中秋賞月禮盒」；「Bloom Wedding」、「koti koti」則都攜手唐寧茶，打造饒富茶香的中秋禮盒；來自日本的神戶風月堂、東京牛奶起司工房，也都以自家經典產品為基礎，設計應景的中秋禮盒。

【BAC】

今年中秋以「MISS U兔」為概念，主打「法式雪芙蕾禮盒」，以舒芙蕾為靈感製成的雪芙蕾，共有百香、生乳巴芮脆片兩種口味，每盒共8入，售價580元。另外還有新研發的「閃耀金沙手工曲奇餅乾禮盒」，每盒18入，售價480元。8月4日前，滿額享9折優惠；此外，今年BAC全新引進日本食用級「客製化彩色噴印」技術，可打造專屬客製化甜點。

【Mister Donut】

今年推出3款中秋禮盒。「波堤獅中秋賞月禮盒」內含蛋黃奶皇月餅與鳳梨金酥，一次享受經典台味雙拼，每盒共計9入，售價880元。「波堤獅曲奇禮盒」則內含奶油曲奇餅乾，每盒16入，售價330元。「法蘭奇咩咩曲奇餅乾」內含可可曲奇餅乾，共計16入，售價330元。禮盒均附贈「中秋分享券」，大宗訂購最多可享73折起優惠。

【Bloom Wedding】

法式喜餅Bloom Wedding今年攜手唐寧，推出「唐寧聯名中秋禮盒」，內含花圈馬林糖、鉑金巧克力茶蛋糕、糖霜瑪德蓮等13款人氣甜點，以及5款唐寧茶鉑金茶包，售價1,035元。此外，更有首次亮相的「熱戀紅鑽」16入雙層禮盒、18入單層大禮盒，同樣集結品牌人氣甜點，各為925、1,035元。

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【東京牛奶起司工房】

今年中秋以招牌口味的夾心餅乾為基礎，搭配上全新登場的「香草&馬斯卡彭起司」口味，共計出4種禮盒選擇。20入禮盒內含海鹽&卡門貝爾起司、蜂蜜&古岡左拉起司2種口味，售價920元。25入禮盒則有 海鹽&卡門貝爾起司、草莓&馬斯卡彭起司、香草&馬斯卡彭起司3種口味，售價1,300元。至於30入禮盒內含海鹽&卡門貝爾起司、蜂蜜&古岡左拉起司、香草&馬斯卡彭起司3種口味，售價1,380元。另外還有「香草&馬斯卡彭起司夾心餅乾」10入裝組合，售價450元。

【神戶風月堂】

神戶風月堂將於8月16日、8月30日分別前往台北SOGO忠孝館、新光三越南西館快閃，並針對中秋推出「棕紅綜合禮盒」、「緋紅綜合禮盒」系列，內含招牌的法蘭酥、捲餅乾、雙圓餅乾等不同甜點，包括有22、26、28、46入等不同選擇，每盒880～1,780元，兩盒1,700～3,500元。針對快閃店與官網，還能購買奶油葡萄厚夾心酥、吉依卡哇系列迷你法蘭酥等不同品項。

【koti koti】