聽新聞
test
0:00 / 0:00

6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
東京牛奶起司工房推出多款中秋禮盒，其中「起司夾心餅乾禮盒25入」為台灣限定版。圖／東京牛奶起司工房提供
東京牛奶起司工房推出多款中秋禮盒，其中「起司夾心餅乾禮盒25入」為台灣限定版。圖／東京牛奶起司工房提供

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務；「Mister Donut」主打「波堤獅中秋賞月禮盒」；「Bloom Wedding」、「koti koti」則都攜手唐寧茶，打造饒富茶香的中秋禮盒；來自日本的神戶風月堂、東京牛奶起司工房，也都以自家經典產品為基礎，設計應景的中秋禮盒。

【BAC】

今年中秋以「MISS U兔」為概念，主打「法式雪芙蕾禮盒」，以舒芙蕾為靈感製成的雪芙蕾，共有百香、生乳巴芮脆片兩種口味，每盒共8入，售價580元。另外還有新研發的「閃耀金沙手工曲奇餅乾禮盒」，每盒18入，售價480元。8月4日前，滿額享9折優惠；此外，今年BAC全新引進日本食用級「客製化彩色噴印」技術，可打造專屬客製化甜點。

【Mister Donut】

今年推出3款中秋禮盒。「波堤獅中秋賞月禮盒」內含蛋黃奶皇月餅與鳳梨金酥，一次享受經典台味雙拼，每盒共計9入，售價880元。「波堤獅曲奇禮盒」則內含奶油曲奇餅乾，每盒16入，售價330元。「法蘭奇咩咩曲奇餅乾」內含可可曲奇餅乾，共計16入，售價330元。禮盒均附贈「中秋分享券」，大宗訂購最多可享73折起優惠。

【Bloom Wedding】

法式喜餅Bloom Wedding今年攜手唐寧，推出「唐寧聯名中秋禮盒」，內含花圈馬林糖、鉑金巧克力茶蛋糕、糖霜瑪德蓮等13款人氣甜點，以及5款唐寧茶鉑金茶包，售價1,035元。此外，更有首次亮相的「熱戀紅鑽」16入雙層禮盒、18入單層大禮盒，同樣集結品牌人氣甜點，各為925、1,035元。

`

【東京牛奶起司工房】

今年中秋以招牌口味的夾心餅乾為基礎，搭配上全新登場的「香草&馬斯卡彭起司」口味，共計出4種禮盒選擇。20入禮盒內含海鹽&卡門貝爾起司、蜂蜜&古岡左拉起司2種口味，售價920元。25入禮盒則有 海鹽&卡門貝爾起司、草莓&馬斯卡彭起司、香草&馬斯卡彭起司3種口味，售價1,300元。至於30入禮盒內含海鹽&卡門貝爾起司、蜂蜜&古岡左拉起司、香草&馬斯卡彭起司3種口味，售價1,380元。另外還有「香草&馬斯卡彭起司夾心餅乾」10入裝組合，售價450元。

【神戶風月堂】

神戶風月堂將於8月16日、8月30日分別前往台北SOGO忠孝館、新光三越南西館快閃，並針對中秋推出「棕紅綜合禮盒」、「緋紅綜合禮盒」系列，內含招牌的法蘭酥、捲餅乾、雙圓餅乾等不同甜點，包括有22、26、28、46入等不同選擇，每盒880～1,780元，兩盒1,700～3,500元。針對快閃店與官網，還能購買奶油葡萄厚夾心酥、吉依卡哇系列迷你法蘭酥等不同品項。

【koti koti】

koti koti今年攜手英國唐寧茶，將茗茶融入甜點之中，推出「森月兔兔」和「森月之歌」兩款中秋禮盒，均由日本人氣插畫家「Totoganashi近藤百惠」繪製包裝插畫。「森月兔兔禮盒」內含歐式大吉嶺糖霜餅乾、仕女伯爵糖霜餅乾等5款茶香餅乾，還有多款koti koti招牌甜點，每盒630元。「森月之歌禮盒」則包含伯爵瑪德蓮、微笑焦糖奶油等品項，還有中秋限定的伯爵茶餅乾，共計14款，每盒750元。

BAC「MISS U兔」閃耀金沙手工曲奇餅乾禮盒。圖／BAC提供
BAC「MISS U兔」閃耀金沙手工曲奇餅乾禮盒。圖／BAC提供
Mister Donut今年推出3款中秋禮盒。圖／Mister Donut提供
Mister Donut今年推出3款中秋禮盒。圖／Mister Donut提供
神戶風月堂以經典法蘭酥為基礎，推出多款中秋節禮盒與限定包裝。圖／神戶風月堂提供
神戶風月堂以經典法蘭酥為基礎，推出多款中秋節禮盒與限定包裝。圖／神戶風月堂提供
Bloom 花神聯名唐寧茶，推出「熱戀紅鑽」中秋禮盒。圖／Bloom 花神提供
Bloom 花神聯名唐寧茶，推出「熱戀紅鑽」中秋禮盒。圖／Bloom 花神提供
koti koti攜手英國唐寧茶，推出「森月兔兔」中秋禮盒。圖／koti koti提供
koti koti攜手英國唐寧茶，推出「森月兔兔」中秋禮盒。圖／koti koti提供

中秋節 起司 餅乾

延伸閱讀

彰化中秋公益禮盒開賣了 保庇天后王彩樺率先採購2萬元

直擊日本阪急麵包產線！全聯「平替版星巴克可頌」美味秘訣靠這技術

東京牛奶起司工房跨海送禮！秋節款、聖代霜淇淋齊開賣

玉子燒、鮭魚肚、起司豬五花，哪種握壽司最胖？一圖看懂壽司熱量排行

相關新聞

6間中秋特色禮盒！法蘭酥、起司夾心餅乾都吃得到

隨著中秋節即將到來，各式各樣的甜點禮盒也積極搶攻贈禮市場。「BAC」今年推出雪芙蕾、手工曲奇等禮盒，還提供客製化印刷服務...

秋色尾瀨健走 一探萬年濕地

日本尾瀨國立公園四周被群山包圍，整個地區被日本政府指定爲「特別天然紀念物」，在地質、生物及生態研究上都是重要的自然資源寶...

最道地台東100碗 十月公布

擁有好山好水的台東，暑假期間因為熱氣球活動吸引不少觀光客，民眾在看日出、賞山海美景之餘，當然也不能錯過在地美食。「台東1...

雁鴨、格紋、風格 Burberry 24冬季童裝 代代相承

天生無邪的幼童最為可愛，更精確來說，正因為孩童尚未有社會化、人情世故的洗禮，更有如小動物般的純真、童稚。Burberry...

信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY 全新海鮮菜單8月登場

S&W Taipei集團旗下、位於信義區微風信義百貨47樓的「SEA TO SKY」，是國內少見的高空海鮮餐廳，以奢華浪...

七夕為戀人送上似水柔情！蕭邦藍面對表象徵情如海深

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）是世上少數同時擁有頂級珠寶工坊並兼長傳統製表技藝的高級品牌。迎接2024年七夕情人節，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。