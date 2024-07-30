雁鴨、格紋、風格 Burberry 24冬季童裝 代代相承

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry地衣色格紋喀什米爾圍巾，12,200元。圖／Burberry提供
Burberry地衣色格紋喀什米爾圍巾，12,200元。圖／Burberry提供

天生無邪的幼童最為可愛，更精確來說，正因為孩童尚未有社會化、人情世故的洗禮，更有如小動物般的純真、童稚。Burberry近日發表了2024冬季童裝系列，取鏡於英國牛津，不少幼童紛紛換上了Burberry經典格紋衣物，展現田園閒散的原始純真。

由攝影師Rosie Marks執鏡的畫面下，雁鴨、千鳥格、Burberry經典格紋紛紛聚焦在純真孩兒的衣物上，柔軟的針織品是父母對於孩童的愛，保護其纖細的身軀，包含野鴨、天鵝等近幾季Burberry愛用的元素，則成為T恤和配件上的圖樣，甚至成為帽飾的可愛身影。

Burberry經典的格紋改為斜式設計、增添了變化性，原本成人穿著的長風衣不僅改為幼童的尺寸，同時結構上也更為簡化、便利於穿脫更換。全系列單品包含雨鞋、配件、衣物，同時在創意總監Daniel Lee主導下捲土重來的戰馬騎士圖騰（EKD）刺繡或復古貼布繡的形式呈現。承繼傳統風格，一向是英國文化的重要一環，本次並在Burberry 2024冬季童裝上展現，將屬於英倫貴族的志氣風範、代代相承。

Burberry地衣色格紋橡膠Marsh高筒靴，10,800元。圖／Burberry提供
Burberry地衣色格紋橡膠Marsh高筒靴，10,800元。圖／Burberry提供
由攝影師Rosie Marks的畫面下，將英倫的鄉間野趣情懷、童稚捕捉。圖／Burberry提供
由攝影師Rosie Marks的畫面下，將英倫的鄉間野趣情懷、童稚捕捉。圖／Burberry提供
Burberry經典的格紋改為斜式設計，並具現在服裝、配件等單品中。圖／Burberry提供
Burberry經典的格紋改為斜式設計，並具現在服裝、配件等單品中。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質襯衫式洋裝，14,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質襯衫式洋裝，14,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質襯衫，7,500元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質襯衫，7,500元。圖／Burberry提供
Burberry發表2024冬季童裝系列，宛如小大人般、將英倫貴氣穿戴上身。圖／Burberry提供
Burberry發表2024冬季童裝系列，宛如小大人般、將英倫貴氣穿戴上身。圖／Burberry提供

Burberry 英國

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