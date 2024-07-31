最道地台東100碗 十月公布

擁有好山好水的台東，暑假期間因為熱氣球活動吸引不少觀光客，民眾在看日出、賞山海美景之餘，當然也不能錯過在地美食。「台東100碗」即將在十月公布，民眾未來到台東旅遊不妨參考這份推薦指南，按「碗」索驥，享受道地庶民美食。

深受讀者喜愛的聯合報「500輯」，這兩年陸續推出500盤及小吃遴選評鑑品牌「500碗」，著眼價位平實、使用在地食材，以及足以彰顯各地特色的庶民小吃，打造更接地氣的全台小吃新指南，獲得外界熱烈回響，極短時間就引爆美食圈和消費者間的討論熱潮。

延續這股熱度，去年桃園推出「桃園100碗」，挖掘出最道地、具有桃園特色的小吃及庶民美食，名單公布後立即引發高度關注，吸引不少民眾逐一吃遍每一個名單美食。

繼桃園之後，今年「台東100碗」也即將公布。台東因靠山面海，擁有物產豐饒的優勢，還有在地的原住民文化，各路美食不勝枚舉，「台東100碗」將針對山海線各具特色的庶民小吃進行推薦，提供民眾在遠離城市喧囂、遊山玩水之餘，也能滿足口腹之慾，大啖道地的台東小吃。「台東100碗」預計十月出爐，不妨準備好你的胃，看你能攻下幾碗？