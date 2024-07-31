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秋色尾瀨健走 一探萬年濕地

聯合報／ 本報訊
尾瀨之原秋日草紅葉。圖／片品村觀光協會
尾瀨之原秋日草紅葉。圖／片品村觀光協會

日本尾瀨國立公園四周被群山包圍，整個地區被日本政府指定爲「特別天然紀念物」，在地質、生物及生態研究上都是重要的自然資源寶庫，也是喜愛自然山林的旅人嚮往的美麗淨土。為守護保育萬年濕地，尾瀨並不是一年四季全都開放。旅程中的尾瀨濕原二天一夜，全程皆有專業導覽員導覽，健行路段為階梯或木棧道，旅人能夠輕鬆完成健行路程。

有行旅安排旅人入住百年歷史美宿「白井屋」和極上湯宿「鬼怒川溪翠」，美食饗宴有御用料理名店「日光高井家」和日式老舖「三翠樓松滿」和追求正統派的日本料理「和食 了寬」。

有行旅《生態保育先行者 秋色尾瀨健走》5天4夜旅程，9月30日至10月4日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3905，或請瀏覽：有行旅官網

健走 日本料理 美食

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